Ragazza aggredita e sfregiata al volto a Prato, tre persone arrestate

Il 21 febbraio scorso, mentre stava tornando a casa dopo il lavoro, una giovane pratese di 29 anni fu aggredita da ignoti. Era notte e la ragazza, terminato il proprio turno come cameriera stava rientrando nella sua abitazione quando fu assalita da sconosciuti, sfregiata al volto e picchiata violentemente.

Per la vicenda, dalla quale sono trascorsi due mesi, la polizia di Prato ha adesso eseguito un provvedimento cautelare per rapina e lesioni arrestando tre persone. Le indagini di procura e polizia, partite subito dopo il fatto, hanno portato all'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i tre, che vivono nella provincia di Firenze, accusati di rapina aggravata e lesioni personali gravi, con sfregio permanente alla persona.

Il fidanzato tra gli arrestati

Tra gli arrestati ci sarebbe anche il fidanzato, considerato dagli inquirenti il mandante dell'aggressione. Arrestati anche un intermediario e uno dei due aggressori. Sarebbero italiani fra i 19 e 21 anni, tutti residenti nella provincia di Firenze che avrebbero agito in cambio di poche centinaia di euro per eseguire l'azione violenta. In fase di identificazione, invece, l'altro uomo che ha picchiato la ragazza. Per il procuratore il movente sarebbe stata la gelosia.