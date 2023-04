Scuole Empoli, Castelfiorentino e Fucecchio: il punto sui lavori della MetroCittà

Dal 2019 al 2023 la Città Metropolitana di Firenze ha investito sulla ristrutturazione delle scuole e la creazione e riorganizzazione di spazi circa 190 milioni di euro. 39 gli interventi completati (per oltre 50 milioni di euro), 8 quelli in corso (per 16 milioni e mezzo di euro), 23 i lavori in gara o appaltati (36 milioni e 641 mila euro) e sei progettazioni in corso per il 2023 (85 milioni e 299 mila euro).

"La Città Metropolitana - spiega il Sindaco Dario Nardella - ha in pochi anni sostenuto una mole di interventi con una spesa mai sostenuta prima per le scuole. E' il segno di come la Metrocittà ha assunto questa priorità della sua attività, complementare alla programmazione, al trasporto pubblico e alla viabilità, pilastri della nostra azione amministrativa".

"Gli uffici della Direzione Edilizia e Progetti strategici - sono riusciti a mettere in cantiere tutto quello che si poteva e si doveva fare, in presenza peraltro di un bilancio solido, e superando le difficoltà iniziali dovute ai freni del Patto di stabilità", sottolinea Massimo Fratini, consigliere della Metrocittà delegato all'Edilizia scolastica.

Entro quest'anno saranno appaltati i lavori per il nuovo polo scolastico Meucci Galilei (72 milioni di euro), il restauro e il consolidamento della copertura del liceo Dante, il restauro, le coperture e le facciate dell'Istituto d'Arte di Porta Romana, gli adeguamenti sismici della succursale degli istituti Marco Polo e la sede della Calamandrei, la nuova palestra dell'Agrario.

Gli uffici hanno "fotografato" tutti gli interventi, suddividendoli in lavori completati, lavori in gara o appaltati, lavori in corso e progettazioni nell'anno 2023

Lavori in gara o appaltati. Al Liceo Leonardo da Vinci in via dei Marignolli a Firenze è stato operato l'adeguamento normativo della piscina in due lotti (per circa 1 milioni e 800 mila euro), mentre sono in corso gli adeguamenti sismici per oltre 5 milioni.

All'Istituto d'Arte di Porta Romana 5 milioni e 670 mila euro per l'adeguamento antincendio.

Circa 6 milioni e 7000 mila euro per gli adeguamenti sismici al Fermi di Empoli e 1 milione per il Rodolico in via del Podestà a Firenze.

4 milioni per la nuova palestra del Chino Chini e 3 milioni e 150 mila euro per la bonifica dei terreni per il Meucci Galilei a Firenze.

Completamento dell'edificio del Ferraris (Empoli) secondo i criteri di bioarchitettura (3 milioni e 200 mila euro).

1 milione e 440 mila euro per la nuova palestra del Checchi (Fucecchio).

La Direzione Edilizia della Città Metropolitana di Firenze sta eseguendo un importante intervento di restauro e consolidamento della copertura presso il Liceo Classico Michelangelo in via della Colonna 9 che si protrarrà fino al mese di dicembre 2023 (per 1 milione e 341 mila euro). In sede di gara la ditta esecutrice ha proposto fra le offerte migliorative anche la valorizzazione estetica della recinzione di cantiere su strada avvalendosi della collaborazione del fumettista Niccolò Storai che ha realizzato su teli in pvc disegni inerenti la storia dell'edificio scolastico. I teli saranno inaugurati sabato 22 aprile alle ore 11.30.

Lavori in corso. Ben 8 milioni per la nuova costruzione del Ferraris (Empoli), 1 milione e 485 mila euro per l'adeguamento della piscina dell'Enriques di Castelfiorentino.

2 milioni e 911 mila euro per l'ampliamento del Saffi e 1 milione e 849 mila per quello del liceo Rodolico.

Lavori completati. Sono 39 gli interventi portati a termine. Tra di essi figurano l'ampliamento del liceo Balducci (2 milioni e 200 mila euro), i nuovi laboratori di cucina del Buontalenti (2 milioni e 200 mila euro), la nuova costruzione dell'istituto Elsa Morante (4 milioni e 870 mila euro), l'ampliamento del Chino Chini (più di 4 milioni di euro). Il nuovo liceo Agnoletti ha richiesto una spesa di più di 19 milioni di euro, gli adeguamenti al liceo Machiavelli Capponi (1 milione e 867 mila euro). Un nuovo prefabbricato per 10 aule all'istituto Meucci (1 milione di euro)

Fonte: Città Metropolitana di Firenze