Stadio Fiorentina, Mazzetti (FI): "Da Nardella gestione tremenda"

"Commisso è una fortuna per Firenze, per la Fiorentina, per lo sport italiano in generale visto che lo vuole riportare a un livello che conta in Europa, come seppe fare il nostro Presidente Silvio Berlusconi con il Milan".

Comincia così Erica Mazzetti, parlamentare toscana di Forza Italia, che poi sferra un duro attacco: "Trovo grave e potenzialmente critica la situazione che Dario Nardella ha creato intestardendosi, senza motivo e senza certezze, perdendo e facendo perdere un sacco di tempo sul Pnrr per il Franchi quando tutti o quasi lo avevamo messo in guardia suggerendo un miglior uso".

"Conclamata l'incapacità di Nardella e il naufragio del suo assurdo progetto – continua Mazzetti – propongo di convocare con urgenza un tavolo con la società viola, le istituzioni comunali e regionali, i parlamentari del territorio e il Ministro per lo Sport. Qui c'è un imprenditore che ha investito, basti pensare al nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli, che viene realizzato da una ditta pratese, lo dico con orgoglio, e che vuole continuare a investire: aiutiamolo!".

"La soluzione non dobbiamo darla noi, non dev'essere calata dall'alto – avverte Mazzetti – deve provenire da Commisso e dai dirigenti sportivi, che sanno bene dove vogliono portare la squadra: a noi politici e amministratori il compito di fornire gli strumenti legislativi e tecnici per facilitare un'operazione nel bene della Fiorentina, di Firenze, del movimento sportivo".