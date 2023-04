Tari, 50mila euro e rimodulazione delle fasce Isee per aiutare le famiglie altopascesi

Cinquantamila euro di contributo per sostenere le famiglie in difficoltà economica con il pagamento della Tari. È quanto ha messo a disposizione anche per il 2023 l’amministrazione D’Ambrosio con il fondo straordinario istituito per andare incontro alle esigenze delle famiglie e per ammortizzare, almeno per quanto riguarda la spazzatura, le tante spese che i cittadini devono sostenere quotidianamente.

La modulistica deve essere consegnata all’ufficio tributi del Comune di Altopascio entro il prossimo 30 giugno 2023.

«Ancora una volta ci poniamo accanto ai cittadini e alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica - commentano gli assessori Valentina Bernardini e Alessio Minicozzi, rispettivamente al sociale e ai tributi -. Per questo abbiamo deciso anche per il 2023, nonostante il contesto economico non così facile per gli enti locali, di stanziare una cifra considerevole che servirà a dare risposte concrete proprio alle famiglie altopascesi. Quest’anno, poi, siamo riusciti a rivalutare del 3 per cento le soglie Isee, così da far rientrare nell’esenzione o nella riduzione del tributo un numero maggiore di cittadini».

LA MISURA. In particolare l’amministrazione comunale prevede 50mila euro per le utenze domestiche da distribuire attraverso diverse modalità: riduzione del 50% della bolletta agli utenti che, alla scadenza del bando, posseggano un Isee non superiore a 8.531,00 euro e siano in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze (va bene anche possedere terreni agricoli utilizzati non in forma imprenditoriale); riduzione del 50 per cento del tributo per i nuclei familiari al cui interno sia presente una persona con disabilità (da certificare ex L. 104/92) con Isee superiore a 8.531,00. L’altra misura prevista è l’esenzione del tributo riconosciuta a coloro che abbiano un Isee non superiore a 6.932,00 euro e che non siano in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze; esenzione anche per i nuclei familiari, con Isee inferiore a 8.531,00, al cui interno ci sia una persona con disabilità (da certificare ex L. 104/92).

Tutte le informazioni e il modulo da compilare per richiedere la domanda disponibili qui: https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/wp-content/uploads/Mod_Tari_domestica_riduzione2023-1.pdf.