Tenta di rapinare una turista francese a Firenze, ma la polizia assiste alal scena: arrestato

La notte scorsa alle ore 05, la polizia ha arrestato in Piazza Stazione un cittadino nordafricano di 23 anni, per i reati di tentato furto, resistenza e lesioni. Durante un normale servizio di controllo del territorio nella zona di Santa Maria Novella, una volante ha notato un giovane che, con un gesto fulmineo, ha aggredito una ragazza afferrandola per il collo e poi è fuggito.

I due agenti sono scesi subito dalla loro auto di servizio per inseguire il ragazzo. Fermato pochi metri dopo, il 23enne ha aggredito anche uno dei due poliziotti, che ha riportato delle lievi contusioni. I poliziotti sono riusciti a fermarlo ed a ricostruire la vicenda nel dettaglio.

Secondo quanto appreso, il malintenzionato avrebbe avvicinato la vittima, una giovane turista francese in visita a Firenze, chiedendole qualche spicciolo per mangiare in un fast food poco distante. Tuttavia, di fronte al suo rifiuto, il cittadino straniero le avrebbe messo una mano al collo nel tentativo di strapparle due collanine che la ragazza indossava, per poi scappare in direzione della Stazione centrale.

I due gioielli, seppur danneggiati, sono rimasti impigliati nei capelli della ragazza, rendendo vano il tentativo di furto dell'uomo, che nel frattempo, finito in manette, è stato accompagnato in Questura.