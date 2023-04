Vittoria netta per i Berserker: ipoteca sulla finale per il terzo posto

Vittoria netta per i Berserker, che con una bella prestazione si impongono sul campo di casa, contro un performante San Vincenzo, che onora una partita maschia e intensa fino all'ultimo secondo.

Il risultato resta sempre a favore dei guerrieri della Valdelsa, che, a parte qualche pecca in difesa e in mischia chiusa, riescono a muovere bene l'ovale sui trequarti. In forma strepitosa l'ala Burgassi che segna una meta, un calcio di punizione e cinque trasformazioni, su cinque calciate. Bene anche il mediano Banti, che segna una doppietta e serve l'assist per la meta finale di capitan Goretti. A segno per la mischia il solito Merlotto e il pilone Niccolini "Pietrino".

I Berserker mettono un'ipoteca sulla finale per il terzo posto nel campionato regionale. Ma tutto verrà definitivamente deciso domenica 7 maggio, a San Vincenzo.

Formazione:

Niccolini P.

Lassi

Goretti (c)

Vincelles

Simoncini D.

Cameli

Simoncini A.

Merlotto

Banti

Garinei

Scaglione

Alessandri

Goldman

Burgassi

Niccolini L.

A disposizione: Ferzola, Amodeo, Venturini, Pernarella, Cannas, Bartolini

A segno: Merlotto (trasf.Burgassi), cdp Burgassi, Banti (Trasf. Burgassi), Burgassi (Trasf.Burgassi), Niccolini P. (Trasf. Burgassi), Banti (Trasf. Burgassi), Goretti.