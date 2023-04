Boccaccio Giovani, c'è ancora tempo per partecipare

Ci saranno altri dieci giorni di tempo per poter partecipare al concorso letterario “Boccaccio Giovani” rivolto alle studentesse e studenti delle scuole secondarie di II grado (al terzo e quarto anno scolastico) di tutta Italia, a partire da quelle della Toscana.

La scadenza del bando dell’undicesima edizione è stato prorogato fino al 10 maggio 2023. Entro questa data, dunque, potranno essere presentate le novelle.

Il tema di quest’anno, lo ricordiamo, è: “La parola che sana conflitti” nel Decameron. Giovanni Boccaccio ha fatto della parola parlata e scritta uno strumento di condivisione, riflessione, confronto. Le sue novelle raccontano storie di amori e discordie, conflitti e pacificazioni, sventure e riscatti: situazioni diverse sanate dall’arte della parola. I partecipanti sono chiamati a raccontare, in questo periodo storico che vive conflitti tragici e vicini al nostro paese, una storia nella quale la parola è divenuta arma potente e risolutiva.

Le opere saranno valutate da una giuria altamente qualificata, composta da Anna Antonini (Scuola Normale di Pisa a riposo), Federigo Bambi (Università degli Studi di Firenze), Mariangela Molinari (Assessorato all’Educazione a riposo), Marco Vichi (scrittore) e, in qualità di presidente, da Natascia Tonelli dell’Università degli Studi di Siena e dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

Quest’anno il Concorso avrà anche una risonanza internazionale perché sarà rilanciato anche fuori dai confini nazionali, attraverso la collaborazione dell’assessore che si occupa dei Gemellaggi del Comune di Certaldo, Lido Orsi.

Introdotto in occasione della X edizione, viene riproposto anche quest’anno il filone nel quale gli studenti, al V anno, dovranno tradurre un brano dal testo in latino di Giovanni Boccaccio De mulieribus claris. L'intento è invitare i ragazzi a immedesimarsi “novellieri”, ispirandosi all’universo narrativo di Giovanni Boccaccio e cercando di riportarlo in vita nel contesto di oggi e con le dinamiche storiche attuali. Le traduzioni saranno valutate dalla Giuria del Concorso letterario con l’ausilio della prof.ssa Carla Maria Monti dell’Università Cattolica di Milano (esperta latinista)

Anche in questo caso i lavori dovranno essere inviati dall’Istituto scolastico frequentato dall’autore o dall’autore stesso entro il 10 maggio 2023, esclusivamente tramite email a concorsoletterarioboccacccio@gmail.com, precisando nell’oggetto “Concorso Boccaccio Giovani XI edizione”. Il bando di concorso è reperibile su i siti Internet e i social network dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, del Ministero dell’Interno, dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e dei Comuni di Certaldo e di Firenze.

Il concorso è promosso dall’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con il patrocinio sia dei Comuni di Certaldo e di Firenze sia dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

La premiazione ufficiale si svolgerà il 24 maggio 2023 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze.

I premi del concorso prevedono per le prime tre opere classificate, rispettivamente 300, 200 e 100 euro e iscrizione online a un corso di scrittura creativa al laboratorio “Lalineascritta” di Antonella Cilento. Mentre la migliore traduzione sarà premiata con 300 euro. Sarà assicurata la pubblicazione delle opere più meritevoli in un’antologia dedicata.

Verranno, inoltre, messi a disposizione biglietti per spettacoli teatrali, concerti ed eventi nelle principali città della Toscana e del territorio nazionale, nonché pubblicazioni di rilevante valore letterario. L’iniziativa è possibile grazie al contributo degli Amici del Boccaccio, del Rotary Club Valdelsa e del Distretto 2071 e della Banca Cambiano 1884 spa.

“Aspettiamo le vostre novelle, che ogni anno ci stupiscono per la originalità e la cura con cui le avete preparate. Vi aspettiamo nel salone dei cinquecento per rivivere con voi la magia del Boccaccio”, il messaggio della presidente dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, Simona Dei.

Fonte: Premio Letterario "G.Boccaccio"