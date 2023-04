Giovani per l'UNESCO, Buoncore da Firenze è il nuovo presidente

Gianluca Buoncore, classe 1990, architetto e dottorando all’Università di Firenze è il nuovo Presidente di AIGU - Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO.

Gianluca Buoncore ha studiato Architettura all’Università di Firenze, dove dal 2011 è collaboratore alla didattica e svolge attualmente un dottorato di ricerca.

AIGU è la più grande associazione giovanile al mondo legata ai temi UNESCO, ed ha tra i suoi obiettivi quelli di promuovere attività ed eventi nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione, sviluppando iniziative che sensibilizzino e coinvolgano direttamente le giovani generazioni sui valori e programmi UNESCO.

Nel 2018 viene segnalata come miglior best practice internazionale tra le organizzazioni giovanili affiliate all’UNESCO e ha ricevuto da Sergio Mattarella la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana-

Durante l’Assemblea Nazionale dell’Associazione, tenutasi domenica 16 aprile a Torino, Gianluca Buoncore, è stato eletto Presidente. Guiderà per i prossimi tre anni l’Associazione fondata da Paolo Petrocelli, proseguendo il mandato di Chiara Bocchio, insieme al Board, formato da Eleonora Orfanò e Federico Porcedda (vice Presidenti), Alessandro Luciani (Segretario Generale) e Silvio Rossini (Tesoriere).

A Firenze AIGU ha organizzato nel 2021 il primo grande evento in presenza dell’Associazione dopo il lockdown, “EDU talks - Agenda 2030”, svoltosi nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze e con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, al quale hanno partecipato cento studenti da tutta Italia e esponenti delle istituzioni locali e nazionali.

Per l’autunno 2023 Firenze ospiterà un nuovo grande evento, il primo evento internazionale di AIGU, con esponenti da tutta Europa, dedicato al tema del Patrimonio Mondiale e del Patrimonio Culturale materiale e immateriale in un’esclusiva location in centro storico.

AIGU inizia una nuova fase della propria vita associativa, a cui contribuirà anche la ricerca di nuovi soci su tutto il territorio nazionale, con il bando in scadenza il prossimo 30 aprile.

L’Associazione cerca giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, interessati ad entrare all’interno dei gruppi regionali presenti in tutta Italia, per sviluppare progetti nei campi dell’educazione, della cultura e per la promozione e la valorizzazione del proprio territorio. Tutte le info su aiguofficial.it

Fonte: AIGU