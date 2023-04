Liberazione a Cerreto Guidi, ogni frazione partecipa al ricordo dei partigiani

Si sono tenute nella mattinata di oggi, promosse dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, le Celebrazioni per il 78°anniversario della Liberazione.

L'anniversario della liberazione d'Italia è una festa nazionale della Repubblica Italiana, per commemorare la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la fine dell’occupazione nazista, e la definitiva caduta del regime fascista. È un giorno fondamentale per la storia d’Italia. E’ un simbolo della Resistenza, cioè della lotta condotta dai partigiani.

Il sindaco Simona Rossetti ha deposto, a nome della comunità, insieme alla Giunta comunale, alle autorità civili e militari, all’ANPI e alle associazioni, corone d’alloro alla Lapide commemorativa, Piazza XXIII Agosto a Stabbia; alla Lapide commemorativa, Chiesa di San Bartolomeo a Gavena; alla Lapide commemorativa della Chiesa di Santa Maria Assunta a Bassa; alla Lapide commemorativa collocata sulla facciata del Comune; al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Emanuele II. La cerimonia è terminata alla Lapide commemorativa posta sulla facciata della Scuola elementare a Lazzeretto.

Ciascuna deposizione è stata l’occasione per delle riflessioni e delle testimonianze.

"Ricordare questo giorno è importante perché se oggi siamo liberi è grazie a coloro che hanno combattuto - ha commentato il sindaco Simona Rossetti - la Festa di Liberazione è una ricorrenza che va celebrata ma che bisogna anche raccontare ai più giovani perché la sentano come un patrimonio. Per questo è fondamentale l’esperienza dei viaggi della memoria che anche il nostro comune sostiene con l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi un periodo drammatico della storia. Non dobbiamo stancarci - ha concluso il Sindaco - di contribuire alla riflessione e di costruire la pace giorno dopo giorno, in ogni nostra azione quotidiana. La democrazia è un grande valore che è stato conquistato e che va custodito".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa