Un 27enne tunisino è stato salvato dalla polizia dopo l'assalto da parte di 4 coetanei, tra cui un 15enne. Il fatto è avvenuto in via Vespucci a Pisa ieri pomeriggio. I 4 sono stati accompagnati in questura per i verbali e per la denuncia per lesioni aggravate. Il ferito ha riportato una prognosi di 7 giorni. La rissa sarebbe partita per attriti tra i coinvolti, da chiarire se per cause legate allo spaccio di droga.