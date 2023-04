Voltiamo Pagina: "Fondiamo Pescia e Uzzano per la rinascita della due città"

Venerdì 28 aprile, presso il locale Franco Bistrot in Piazza Mazzini a Pescia si terrà un evento incentrato sul tema della fusione dei comuni, già proposto nei mesi precedenti dall’esponente politico pesciatino Cosimo Lamichhane (attualmente candidato in Consiglio comunale come capolista della lista Voltiamo Pagina - Mandara Sindaco). Presenti ospiti di prim’ordine, quali il Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Stefano Scaramelli e il Sindaco di Sorbolo Mezzani (PR) Nicola Cesari. Quest’ultimo è stato artefice della fusione di due comuni emiliani, Sorbolo e Mezzani, e tramite la fusione è riuscito a realizzare una serie di progetti virtuosi tra cui una Edu City.

“Essere riformisti significa guardare in avanti, verso un reale sviluppo del territorio che l’attuale assetto amministrativo non consente. In questo senso, la fusione dei comuni di Pescia e di Uzzano è una necessità. Si tratta di due territori strettamente legati dalla geografia e da una storia economica e sociale comune. Il senso dell’evento è quello di diffondere l’opportunità di questa fusione e credo che non ci possa essere occasione migliore per farlo che con Stefano Scaramelli, politico di assoluta rilevanza a livello regionale, e Nicola Cesari, sindaco che è riuscito in prima persona a attuare questo processo nel suo territorio ricavandone degli assoluti vantaggi.”