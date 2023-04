Abc Castelfiorentino, il weekend del vivaio gialloblu

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 17 Silver

Vanno ad un passo dal colpaccio i ragazzi di Fulvio Cantini che si arrendono in volata per mano di Poggibonsi, seconda della classe: 38-43 il finale al PalaBetti. Una gara combattuta per tutti i quaranta minuti, iniziata sul filo dell’equilibrio (9-11 al 10′), prima del mini break ospite che vale il 15-21 a metà gara. Nella ripresa i gialloblu restano in scia ma Poggibonsi riesce a difendere il vantaggio accumulato toccando il +7 al terzo riposo (25-32), forbice che resta più o meno invariata fino alla sirena finale.

Prossimo impegno domani alle 19.30 sul parquet di Terranuova.

ABC CASTELFIORENTINO – POGGIBONSI BASKET 38-43

Tabellino: Ricci 3, Altamore 4, Niccolini 9, Giglioli 7, Marchetti 12, Bernardoni 3, Fiorentini, Kambrearj, Jelassi, De Simone, Macalindong, Uci. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 9-11, 6-10, 10-11, 13-11

Under 15 Eccellenza

Si chiude con il successo ai danni dell’Us Livorno la regular season dei ragazzi di Alessandro Mostardi che espugnano il parquet labronico per 58-72 al termine di una gara indirizzata al rientro dall’intervallo lungo. Un successo che chiude una prima fase condotta sempre ai vertici e sigillata con il terzo posto che vale l’accesso diretto al concentramento interregionale in programma a Sora (FR) dal 12 al 14 maggio, che metterà in palio il pass per le Finali Nazionali di categoria. A Livorno grande equilibrio nella prima parte di gara, con il primo quarto chiuso in perfetta parità (18-18), preludio ad una seconda frazione in cui i padroni di casa mettono la testa avanti andando all’intervallo sul 34-31. Al rientro dagli spogliatoi i gialloblu impattano e passano a condurre (47-50 al 30′), per poi cambiare decisamente passo nella frazione finale quando alzano l’intensità in difesa e piazzano un parziale di 11-22 che ipoteca la sfida.

Ai nostri ragazzi e allo staff tecnico i complimenti per questo primo, grande traguardo e fin da ora un grandissimo in bocca al lupo per la fase interregionale.

US LIVORNO – ABC CASTELFIORENTINO 58-72

Tabellino: Borghesi 29, Agbegninou 14, Zecchi 15, Baldi 1, Bufalini 6, Ciulli 5, Matteini 2, Garbetti, Bonora, Bini, Fedeli, Crisafi. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 18-18, 16-13, 13-19, 11-22

Under 13 Silver

Prosegue la corsa dei ragazzi di Giovanni Corbinelli targati New Orleans Pelicans che al PalaBetti tingono di gialloblu il derby contro il Biancorosso Empoli, chiuso sul 55-39. Con il secondo posto ormai ipotecato, e in un gara come di consueto attesa e molto sentita, i gialloblu amministrano il match per tutti i quaranta minuti. Buono l’approccio della truppa castellana che mette dubito la testa avanti per poi tenere sempre saldo il controllo, navigando sulle dieci lunghezze di vantaggio durante tutto l’arco dei 40 minuti.

Prossimo impegno domenica alle 11.30 sul parquet di Prato, ultima giornata della seconda fase.

ABC CASTELFIORENTINO N.O. PELICANS – BIANCOROSSO EMPOLI L.A. LAKERS 55-39

Sono scesi in campo: Pannocchi, Weston, Anton, Giovannoni, Bertelli, Barnini, Arnoldi, Pirrone, Capuana, Di Vilio, Di Carlo. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Minibasket

E’ stato un 25 aprile con i controfiocchi per il Minibasket Abc, con gli Scoiattoli 2014 di Matteo Bruni che hanno conquistato la Basketball Cup organizzata dall’Affrico Firenze. Una due giorni davvero intensa con i mini cestisti gialloblu che hanno trionfato sulle sei squadre partecipanti, battendo nella finalissima il Progetto Pallacanestro Prato. Presenti anche Campi Bisenzio e Firenze 2, oltre alle due formazioni della squadra di casa. Un grazie all’Affrico per l’invito e l’ospitalità e i complimenti a tutti i nostri Scoiattoli! Nel weekend, invece, è stata la volta degli Aquilotti 2012/2013, che al PalaBetti hanno portato a casa il match contro Terranuova Bracciolini imponendosi per 4 tempini a 2 al termine di una grandissima prestazione,

Sabato prossimo in campo al PalaBetti, entrambi contro Santo Stefano, i gruppi Scoiattoli e Aquilotti, impegnati rispettivamente alle 10 e alle 11.30.