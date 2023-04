Al via la seconda edizione del 'VIVASCIENZADAY': la mostra dedicata al mondo degli animali

Domenica 30 Aprile 2023, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, a Montelupo Fiorentino la sede dell’azienda VoipVoice ospiterà la mostra di animali esotici, rettili, insetti e molte altre specie animali, per far toccare

con mano a grandi e piccoli il vasto e incredibile mondo della natura.

L’evento, realizzato da Inside Factory, in collaborazione con l’Associazione VivaScienza, con il contributo

di VoipVoice e con il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino, è ad ingresso libero e chiunque

può entrare e vedere da vicino quanto è variegato e complesso sia il mondo della natura.

Infatti, VivaScienzaDay è una giornata dedicata alle scienze naturali e alla scoperta degli animali,

soprattutto quelli meno convenzionali, più esotici e stravaganti, come: phasmidi, mantidi, formiche, aracnidi,

serpenti e molti altri, per osservarli da vicino e per imparare a conoscerli.

Durante tutta la giornata dell’evento, esperti, studiosi e appassionati del mondo degli animali, terranno dei

laboratori didattici per permettere a sempre più persone di approfondire le caratteristiche di alcune

tipologie di specie animali.

Attraverso la diffusione di conoscenze scientifiche e l’incontro diretto con gli animali, VivaScienzaDay è

un’occasione per comprendere il mondo che ci circonda, conoscerlo, e infine imparare ad avere

rispetto per l’ambiente e cura della biodiversità del nostro pianeta.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di incentivare la divulgazione scientifica, rivolgendosi soprattutto alla

fascia d’età dei più piccoli, per incuriosirli sulle varietà di specie esistenti e sul contributo che ognuna di

esse ha per il mantenimento del nostro ecosistema. Qui per approfondire il programma dell’evento tra

laboratori e seminari previsti lungo tutta la giornata.

Vi aspettiamo al PalaVoip - Via Del Lavoro, 8, Montelupo Fiorentino (FI) – domenica 30 aprile 2023

dalle ore 10:00. La partecipazione è gratuita e libera!