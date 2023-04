Biblioteche, a San Miniato numeri in crescita per il primo trimestre 2023

Nel primo trimestre del 2023, i dati delle Biblioteche comunali di San Miniato sono in crescita, con numeri che tornano ai livelli del pre-pandemia. Solo nei primi 90 giorni dell'anno, i prestiti sono stati 8.423 (+24% rispetto allo stesso periodo del 2022), con un aumento anche di quelli interbibliotecari 4.528 (+13%). Crescono in maniera significativa gli utenti attivi 853 nel 2023, +21% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre le presenze sono state 6.534 (+79%), una crescita significativa per il dato che, negli ultimi 3 anni, ha subito variazioni enormi a causa dell'emergenza Covid. "L'attività delle nostre biblioteche sta tornando ai livelli del pre-pandemia - commenta l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. I dati ci raccontano che siamo sulla strada giusta; questi spazi sono attrattivi e dinamici, come confermano le presenze che ci sono anche alle numerose iniziative che vengono realizzate. L'obiettivo è proseguire nella crescita, mantenendo alta la qualità dei servizi erogati, in un luogo dove la cultura è lettura ma anche musica, canto e molto altro, strumenti necessari per avere uno sguardo diverso sul mondo che ci circonda".

E proprio le iniziative sono cresciute molto nel corso del tempo. Dopo il successo di "Volumi sonori", cartellone di concerti di musica classica e lirica organizzati in collaborazione con Canto Rovesciato che stanno avendo un successo enorme e che proseguiranno fino alla fine dell'anno, tra pochi giorni torna il "Maggio dei libri", la campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del ministero per i beni e le attività culturali alla quale il Comune di San Miniato, per il 13esimo anno di fila, aderisce. Sei appuntamenti nella Biblioteca "Luzi" di San Miniato, a partire da sabato 29 aprile, ore 17.30, con la presentazione de Il bidello: storie e storiacce della scuola d'oggi, di Giovanni Taddei, modera Andrea Mancini con le letture di Andrea Giuntini e i commenti musicali di Massimo Gabbrielli. Venerdì 5 maggio, ore 18.00, incontro sul Metodo Feldenkrais® a cura di Loretta Morrone e Andrea Melita Thiem; sabato 6 maggio, alle 17.30, presentazione di Poesie di facili costumi (vent'anni dopo) di Pilade Cantini e Giacomo Caramelli, modera Federica Antonelli e ci sarà una mostra fotografica a cura di Veronica Bagni. Lunedì 8 maggio ci saranno due appuntamenti: alle 9.30 presentazione del libro Il bambino che sapeva volare di Carla Falchetti, modera David Baldanzi, e alle 21.15 ultimo appuntamento del Circolo di lettura - Donne tra i libri con una discussione su Una persona alla volta di Gino Strada. Ultimo appuntamento sabato 13 maggio, alle 17.30, presentazione di Terra degli orsi di Alessandra Favilli, moderano Chiara Del Corona e Donatella Piccini.

"La lettura è uno strumento di promozione culturale, di prevenzione sociale e della salute, di sviluppo di una società dinamica e innovativa - dichiara l'assessore Arzilli -. I libri aiutano a stare bene con sé stessi e con gli altri, a volare con la fantasia, a stimolare la nostra mente, ad allargare i nostri orizzonti, ad arricchire la nostra conoscenza. Una Città che legge è una città che cresce, ed è per questo che la promozione del libro e della lettura costituisce una politica pubblica irrinunciabile che, come amministrazione, cerchiamo di fare attraverso iniziative come queste".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa