Cannes lega con Fucecchio nel nome del Rotary

Nella serata del 22 aprile a Cannes, il Presidente del Rotary club Cannes Palm Beach, Yves Choen e i soci hanno accolto calorosamente una delegazione di soci ed ospiti del Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, tra cui il Sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, durante un incontro conviviale al Caffè Roma, dove i presidenti dei due Rotary, Matteo Beconcini e Yves Choen, hanno ricordato la lunga storia dell’amicizia tra i club, rafforzandola con la firma di un certificato di riconoscimento del gemellaggio e con lo scambio dei gagliardetti.

Il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, ha concluso la serata ricordando l’ultima volta che era stato ospite a Cannes dei due Rotary gemellati, insieme al compianto socio Carlo Taddei, e ringraziando con la consegna al Rotary club Cannes Palm Beach dello stemma della città di Fucecchio.

La giornata del 23 aprile è stata dedicata alla visita di Antibes: una visita guidata della città, prima di un pranzo provenzale, preparato e servito, nello spirito rotariano, dai soci del club di Cannes, nella sede dei rotariani di Antibes cui sono seguite una visita al museo Pablo Picasso ed a Cap d’Antibes.

La mattina del 24 aprile 2023, a conclusione della visita a Cannes, il Presidente del Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, Matteo Beconcini, con una delegazione dei soci del suo club e del club di Cannes Palm Beach ed il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, hanno incontrato il Vicesindaco di Cannes, nonché Delegato Relazioni Internazionali, turismo ed eventi, cooperazione decentralizzati e casinò, Thomas de Pariente e la Direttrice del Dipartimento di protocollo, sviluppo internazionale e marchio di Cannes, Magalie Thabuis.

Il presidente del Rotary di Fucecchio Santa Croce sull’Arno ha ribadito come sia sempre un piacere, per i soci, far visita alla splendida città di Cannes ed incontrare i soci del club gemellato, soprattutto dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, mentre il sindaco di Fucecchio ha ringraziato le autorità di Cannes per l’ospitalità, donando loro un bell’acquerello dell’arch.Massimo Tosi, raffigurante monumenti culturali e palazzi storici della città di Fucecchio e l’ultimo catalogo delle opere dell’artista santacrocese Giuseppe Lambertucci.

Fonte: Rotary Club Fucecchio Santa Croce