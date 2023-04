Cobas ATI Comunità in Resistenza/Csa intifada al corteo del Primo Maggio

Cobas ATI Comunità in Resistenza/Csa intifada ed Empoli Antifascista saranno al primo maggio con uno spezzone festoso e di lotta che, come sempre, caratterizza la nostra presenza al corteo empolese.

La giornata internazionale dei lavoratori viene celebrata in tutto il mondo il primo maggio, nasce come rivendicazione per ridurre l’ orario di lavoro ed in Italia si festeggia dal 1891 limitando il lavoro solo ai servizi ritenuti essenziali.

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una lenta ma inesorabile riduzione del suo peso nella totale indifferenza e apatia sindacale e politica. Gran parte della grande distribuzione sceglie di restare aperta nonostante la convenienza sia tutta da dimostrare e calpestando i diritti ed il volere dei propri dipendenti. Già gli anni passati al nostro passaggio in corteo i negozianti sono stati invitati a chiudere i negozi vuoti e godersi la giornata festiva in famiglia.

Quest’anno la novità in negativo è che anche Alia, mentre gli anni passati si limitava ad utilizzare solo una parte del proprio personale per svolgere i soli servizi essenziali, prevede di utilizzare in toto i propri dipendenti. Scelta inutile e sbagliata, la quantità di materiale esposto dalle utenze sarà esiguo e la raccolta successiva graverà certamente sugli operatori. Negli anni passati festività come primo maggio e Natale venivano anticipati, dipende dal giorno della settimana in cui cadevano, o posticipati al sabato successivo. Così, non solo si peggiora un lavoro di per se usurante, ma si impedisce anche un momento di fratellanza e solidarietà che ha sempre caratterizzato la festa del primo maggio.

Altro tema caratterizzante di questo 1°maggio 2023 sono le pensioni, mentre oltralpe si fanno barricate contro l’ aumento dell’ età pensionabile da 62 a 64 anni (peraltro età media Europea), qua il governo di destra impegnato a fare la guerra ai poveri, ai migranti, ai giovani dei RAVE, ai giovani di Ultima Generazione, ai diritti LGBT, ai diritti di genere e ai diritti in genere, si scorda le promesse elettorali con il risultato che abbiamo l’età pensionabile più alta d’ Europa (67 anni). Resta un sogno irraggiungibile per molti l’ andare in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi versati nel paese del lavoro nero, precario, a chiamata, somministrazione e chi più ne ha ne metta. Anche tutto questo nel più completo silenzio sindacale confederale.

Ultima trovata del patriottico governo di destra, questa non se lo sono dimenticata, la riforma del codice appalti. L’ antitesi della proposta di piattaforma che avevamo presentato qualche anno fa come Cobas Empoli-valdelsa, togliere vincoli e sminuire regole non significa semplificare, ottimizzare e ridurre i tempi ma fare un colossale regalo alle mafie, rischiare che i lavori non vengano mai finiti, che i diritti dei lavoratori non siano rispettati e che l’ ambiente sia l’ambito che più ne pagherà le conseguenze.

Saremo in corteo anche contro il 633 BIS (LEGGE ANTI-RAVE). Per il diritto a divertirsi in spazi liberati dall’ influenza delle istituzioni e dei partiti attraverso l’autogestione senza scopo di lucro e fini commerciali. Spazi in cui al modello gerarchico imposto ne viene contrapposto uno fondato sull’ orizzontalità delle relazioni.

Contro tutte le guerre, per la pace e per negoziati che portino ad un cessate il fuoco immediato in Ucraina.

Contro l’ economia di guerra e per la conversione delle spese militari in fondi per sanità e scuola pubblica.

Contro il governo Meloni-Salvini.

Contro il lavoro festivo e l’età pensionabile italiana.

Contro il nuovo codice appalti ed il ricatto lavoro/salute.

Per i diritti sociali e sindacali.

Per un aumento generalizzato dei salari ed un abbassamento dell’età pensionabile.

Per un lavoro sano, sicuro, basato sui diritti dei lavoratori ed il rispetto dell’ambiente che ci circonda.

CONTRO IL GOVERNO MELONI!!

ANTIFASCISTI SEMPRE!

Appuntamento ore 9,30 P.za Don Minzoni a Empoli e ore 13 pranzo al CSA Intifada via xxv aprile a Ponte a Elsa.

Comunità in Resistenza/ CSA Intifada

Empoli antifascista

Cobas ATI