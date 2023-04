Colpisce un muro con i pugni per entrare nel locale: denunciato 24enne

I carabinieri di Livorno hanno denunciato un giovane di 24 anni di Livorno per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di droghe. I Carabinieri sono intervenuti in una discoteca per segnalare un ragazzo che, in evidente stato di agitazione fisica e psicologica, stava colpendo un muro con i pugni con l'intenzione di entrare nel locale.

I militari, arrivati sul posto, hanno individuato il giovane di 24 anni con una ferita alla mano destra. Inizialmente, il giovane si è avvicinato ai Carabinieri apostrofandoli con insulti e minacce, poi si è opposto all'identificazione. Portato in caserma, ha rifiutato le cure del personale del 118 chiamato dai Carabinieri per medicare la ferita alla mano. Durante la perquisizione personale, è stata trovata in suo possesso una quantità di cocaina pari a 0,90 grammi, che è stata sequestrata.

Il giovane è stato denunciato alla Procura di Livorno per minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo della droga e segnalato il giovane come consumatore di stupefacenti alla Prefettura locale.