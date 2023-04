Difendersi dalle truffe, incontro per i cittadini in comune a Montelupo

Negli ultimi tempi si è assistito a livello nazionale di truffe ai danni di persone soprattutto anziane. Persone che sfruttano la buona fede per rubare o arrecare danno. Al fine di contrastare tale fenomeno l’unica soluzione è informare in modo capillare tutti i cittadini.

Per questa ragione l’amministrazione comunale, assieme al comando Stazione dei carabinieri di Montelupo Fiorentino, ha organizzato un incontro informativo a cui sono invitati a partecipare tutti i cittadini e in particolare quelli over 65. L’appuntamento è per venerdì 28 aprile alle ore 18.00 presso la sala del Consiglio, palazzo comunale. Ingresso Piazza Falcone e Borsellino (parcheggio a lato del comune). Per favorire il più possibile la partecipazione dei cittadini meno giovani l’informazione dell’appuntamento è stata veicolata anche attraverso l’Auser e lo Spi CGIL.

"La notissima truffa dello specchietto, furti ad anziani che hanno appena ritirato la pensione, richieste di denaro per conto dei figli: sono solo alcune delle truffe che vengono perpetrate ai danni della popolazione over 65. L’unico vero antidoto è l’informazione e la sensibilizzazione. Per questa ragione ho accolto con favore la proposta del maresciallo Mencarelli e lo ringrazio enormemente per la disponibilità. Auspico che sia una prima iniziativa che organizziamo insieme al fine di informare la nostra cittadinanza", afferma il sindaco Paolo Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa