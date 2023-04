Fondazione ANT, torna il Progetto Melanoma a Scandicci

Anche nel 2023 torna a Scandicci l’appuntamento con la prevenzione dei tumori della pelle grazie all’impegno di Fondazione ANT sul territorio. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di CSO Italia, del Comune di Scandicci e alla collaborazione di Croce Rossa Italiana.

Le giornate di visite che saranno completamente gratuite e sono riservate ai cittadini e alle cittadine di Scandicci saranno tre e si svolgeranno sabato 6, lunedì 15 e venerdì 19 maggio 2023 (in orario 9-13 e 14-18) presso gli Ambulatori di Croce Rossa Italiana in Via Vivaldi 2 a Scandicci. Per accedere alle 72 visite gratuite riservate ai cittadini del Comune di Scandicci prenotazioni dal 28 aprile 2023 al link: https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/ .

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa