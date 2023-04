Furti e danni alle auto a Firenze, in Prefettura il Comitato ordine e sicurezza pubblica

Come richiesto nei giorni scorsi dal Sindaco Dario Nardella, si è svolta stamane, in Prefettura, una seduta del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore alla sicurezza del Comune di Firenze.

Nel corso della seduta è stata svolta un’approfondita analisi dei reati, quali i furti e danneggiamenti di auto, che negli ultimi mesi si registrano frequentemente in alcune zone della città, così destando allarme tra i cittadini, incidendo sul livello di sicurezza percepito. Nel corso del Comitato è stata condivisa l’opportunità di implementare al massimo l’attività di controllo del territorio in quelle zone della città che, secondo l’analisi svolta dalle Forze di Polizia, sono maggiormente interessate da tale fenomeno.

Tale attività andrà ad aggiungersi alle operazioni ad alto impatto che dallo scorso gennaio sono attive in tutti e cinque i quartieri della città e che vedono coinvolte congiuntamente la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e l’Ispettorato del Lavoro. In tre mesi sono state controllate 5128 persone, 729 veicoli e 117 esercizi pubblici, nonché arrestate 9 persone e denunciate altre 65, principalmente per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e furto, nonché 4 persone espulse per irregolarità della loro posizione sul territorio.

Al fine di massimizzare l’attività di controllo e rendere tempestivi gli interventi, è stato sottolineato quanto sia fondamentale e indispensabile una sempre maggiore collaborazione da parte della cittadinanza attraverso la tempestività delle denunce e, ove possibile, attraverso l’installazione sulle auto di sistemi di difesa passiva dotati di segnalazione acustica.

Fonte: Prefettura di Firenze - Ufficio stampa