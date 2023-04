La Città Metropolitana approva variazione di bilancio. Gli interventi finanziati

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, in seguito all'approvazione del rendiconto di gestione 2022, ha approvato su proposta del Sindaco Dario Nardella una variazione al bilancio di previsione 2023-2025.

Con riferimento alle entrate correnti le entrate tributarie aumentano di 400.114,19 euro per maggiori entrate stimate per Tefa, i trasferimenti diminuiscono di 1.093.099,05 euro per minori trasferimenti dal Gestore dei servizi energetici e dalla Regione Toscana, le entrate extra tributarie aumentano di 742.490,08 euro per maggiori introiti relativi agli accessi ai quartieri monumentali di Palazzo Medici Riccarci, a sanzioni amministrative ed a fitti attivi.

Sono poi stati finanziati vari interventi, tra cui la progettazione e la verifica della nuova scuola di Empoli (Liceo artistico Virgilio) per 1.670.000,00 euro e la fornitura di arredi di cucina e bar (lotto 1) e attrezzature (lotto 2) per ampliamento della sede dell’Istituto Saffi per 480.000,00 euro.

Sono state, inoltre, iscritte sul bilancio di previsione ulteriori risorse per 300.357,40 euro, che saranno trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Città Metropolitana (nell’ambito del “Bando per le periferie”) per finanziare i lavori di ampliamento dell’Istituto Chino Chini con la realizzazione di 18 nuove aule.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze