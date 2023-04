Lazzeretto esulta: Federico Guidi vince la Coppa Italia Primavera con la Roma

Lazzeretto esulta. La frazione di Cerreto Guidi celebra Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera. Il tecnico ha guidato i giallorossi alla vittoria della Coppa Italia Primavera, avvenuta in finale con la Fiorentina a Salerno all'Arechi.

La Roma ha vinto due a uno ai supplementari e ha tolto il quinto titolo di fila ai viola di Aquilani. Curiosamente il tecnico giallorosso è di formazione toscana, quello dei toscani è romanista doc.

Dopo le reti bianche del primo tempo, nella ripresa la Fiorentina resta in dieci al 75' per il rosso a Comuzzo. Si va ai supplementari e i capitolini passano con Misitano, ma Kratsev pareggia subito per la Fiorentina. La gara viene sbloccata al 116' da Keramitsis che di testa dà il trofeo alla Roma.

Mancava da sei anni la Coppa Italia nella bacheca giallorossa, per Guidi è il primo trofeo da quando è nella Capitale.