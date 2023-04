Letture animate e spettacoli, ecco 'Boccaccio a merenda' a Certaldo

Sta per arrivare "Boccaccio a merenda", due pomeriggi di letture animate e spettacoli per bambini a Casa Boccaccio, in Certaldo Alto.

Il primo appuntamento in calendario, In viaggio con Boccaccio, è una lettura animata dal Decameron di Giovanni Boccaccio che si terrà sabato 29 aprile alle 17. I partecipanti si troveranno davanti a due assistenti museali un po’ sbadate che vogliono mettersi in viaggio con una grande valigia che non riescono ad aprire e che non sanno cosa contiene. Con garbo e gentilezza e soprattutto chiedendo il permesso al grande Giovanni, scopriranno i tesori che nasconde: storie e avventure tratte dalla sua più grande opera.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 13 maggio alle 17. La compagnia Teatro delle Dodici Lune di Italo Pecoretti si cimenterà in uno spettacolo di burattini tratto dalla novella VI, 10, l’unica del Decameron ambientata a Certaldo. I protagonisti Frate Cipolla, Guccio Porco e la Nuta si scambiano battute all’interno di un teatrino che ha come fondale dipinto il panorama di Certaldo Alta.

Entrambi i pomeriggi sono ad ingresso gratuito e con la merenda offerta per i più piccoli.

Prenotazione obbligatoria al numero 3896361570 (WhatsApp)

L'iniziativa, organizzata dal Comune di Certaldo, in collaborazione con l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e l'associazione Proloco Certaldo, si inserisce nel programma del Maggio dei Libri 2023, promosso dal Centro per il libro e la lettura.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa