Liberazione, anche il centrodestra alle celebrazioni a Vinci: "Festa di tutti gli italiani"

Abbiamo partecipato convintamente alle celebrazioni di una festa che riguarda tutti gli italiani. Prima di tutto nella commemorazione di chi è morto e non ha potuto vedere la realizzazione di quel sogno di libertà. Ma ha sacrificato la propria vita a valori più grandi. Dichiarano congiuntamente i consiglieri di centrodestra di Vinci Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Maria Grazia Bindi. Oggi il messaggio che deve unire tutti gli italiani è quello dato chiaramente dalla premier Giorgia Meloni sulle pagine del Corriere della Sera:"Il frutto fondamentale del 25 Aprile è stato, e rimane senza dubbio, l'affermazione dei valori democratici, che il fascismo aveva conculcato e che ritroviamo scolpiti nella Costituzione repubblicana. Da quel paziente negoziato volto a definire princìpi e regole della nostra nascente democrazia liberale — esito non unanimemente auspicato da tutte le componenti della Resistenza — scaturì un testo che si dava l'obiettivo di unire e non di dividere, come ha ben ricordato alcuni giorni fa su queste pagine il professor Galli della Loggia". Viva la nostra democrazia, viva la libertà, viva l'Italia!

