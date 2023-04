Liberazione Lastra a Signa, una targa per celebrare il CLN

Ieri 25 aprile in occasione della cerimonia del 78° anniversario della Liberazione è stata inaugurata una targa in via Castracane 31 dove il 5 agosto del 1944 si insediò il Comitato di Liberazione Nazionale di Lastra a Signa.

In particolare il CNL lastrigiano, che coordinava molte delle azioni dei partigiani durante la Resistenza, si stabilì nel palazzo di via Castracane subito dopo la Liberazione di Lastra a Signa. L'abitazione divenne di proprietà di privati e in particolare della famiglia Marinesi dall'inizio degli anni 50. “Voglio ringraziare la famiglia Marinesi - ha spiegato il sindaco Angela Bagni - che da sempre si è impegnata nel portare avanti i valori dell’antifascismo e della solidarietà. Questa targa assume un valore importantissimo per le nuove generazioni e per la nostra comunità per la trasmissione della memoria di quegli anni. Proseguiremo nel ricordare i luoghi e gli avvenimenti che contribuiscono a trasmettere i valori della libertà e della democrazia e che fanno parte della storia del nostro Comune”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa