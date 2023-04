Lupi e cinghiali intorno a Firenze: se ne parla a Fiesole

Negli ultimi anni le segnalazioni di cinghiali prima e poi di lupi si sono moltiplicate sia in contesti agricoli, che in zone prettamente residenziali, provocando spesso reazioni di paura e di allarme. Il Comune di Fiesole, in collaborazione con la Regione Toscana, organizza per sabato 29 aprile dalle ore 9,00 nella Sala del Basolato – piazza Mino Fiesole, un incontro aperto a tutti, a cui parteciperanno come relatori zoologi e tecnici del settore e sarà presente l’Assessore Regionale Stefania Saccardi. L’incontro è finalizzato a comprendere le dinamiche di queste due specie, fare il punto sulle politiche intraprese dalle amministrazioni e comprendere come comportarsi in caso di incontro. “Un incontro importante, dice il Sindaco Anna Ravoni, per capire meglio le problematiche relative a ungulati e lupi, la cui presenza è segnalata sempre più spesso nelle vicinanze delle nostre case e dove, quindi, la convivenza con questi animali è sempre più un tema all’ordine del giorno.” Seguirà dibattito con tutte le categorie interessate.