MIDA 2023, in Fortezza il futuro dell'artigianato con la realtà aumentata

Prosegue con successo alla Fortezza da Basso MIDA 2023, l’87sima edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato, che dopo l’affluenza record di ieri (25 aprile) prosegue con un flusso continuo di visitatori, interessati alle proposte dei 450 espositori partecipanti e alle varie iniziative, laboratori didattici e mostre allestite nei padiglioni e sale storiche della Fortezza in collaborazione con istituzioni e associazioni di settore.

Tanti gli appuntamenti in programma domani (giovedì), a partire dal convegno a cura di Artex intitolato Il ruolo dell’artigianato artistico e delle industrie creative nelle politiche di sviluppo locale sostenibile in programma alle ore 9,00 alla Sala della Scherma.

Sempre alla Sala della Scherma prende il via alle ore 14,00 Metaverso e realtà virtuale a misura di impresa, un seminario esperenziale organizzato da CNA Firenze Metropolitana che affronterà i temi dell’innovazione del comparto artigiano approfondendo le opportunità per la piccola impresa. Durante l’evento i partecipanti potranno toccare con mano le nuove tecnologie e indossare i visori VR. Saranno affrontati i temi dell’innovazione con esperti di settore ed aziende che già stanno utilizzando la realtà virtuale a scopo professionale. Fra i relatori, dopo il saluto della vicepresidente di CNA Firenze e vicepresidente di Firenze Fiera, Tamara Ermini, anche Edoardo di Pietro, il venticinquenne primo laureato al mondo in metaverso.

Per gli appassionati di musica e di cultura mediorientale, da non perdere alle ore 18.45 al piano inferiore del padiglione Spadolini il Concerto di musica tradizionale Iran – Tesoro della Persia a cura di CICE (Centro Italo Iraniano di Cooperazione Culturale ed Economica)., con la partecizione di maestri musici iraniani di fama internazionale.

