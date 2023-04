E’ stato presentato nei giorni scorsi il logo del processo partecipativo “Mobilitiamoci! Processo di rigenerazione urbana di Via Montalbano” promosso dall’ente comunale con il sostegno dell’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della partecipazione e affidato alla società Avventura Urbana Srl.

Il logo si compone di diversi elementi simbolici: le linee verdi rimandano a Via Montalbano; gli elementi puntuali gialli richiamano i cittadini, la polifonia di voci che il progetto vuole coinvolgere e ascoltare; le croci in viola simboleggiano il tessuto urbano, composto da edifici, in uso e abbandonati; la Q si lega a “Quarrata” e con la sua forma tonda ricorda allo stesso tempo uno spazio aperto, la piazza in cui la comunità si incontra.

Il percorso partecipato ha preso avvio il 21 gennaio con l’incontro “Rigenerazione urbana: dalla conoscenza agli interventi per lo sviluppo del territorio di Quarrata” tenutosi a Villa La Magia con una prima fase di ascolto del territorio, i cui risultati sono in fase di elaborazione.

Presto prenderà avvio la seconda fase di co-progettazione con due incontri che si terranno a inizio maggio.

Per avere maggiori informazioni sul processo partecipativo è possibile scrivere a mobilitiamoci@comune.quarrata.pistoia.it.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa