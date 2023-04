Per scappare durante il furto si butta da 6 metri, denunciato a Firenze

Verso le 3.10 di questa notte un consulente del lavoro di Firenze è stato svegliato dalla chiamata inoltrata dal sistema automatico dell’antifurto istallato all’interno dell’appartamento, costituito su due livelli, adibito a studio dove svolge la sua attività professionale.

Il tempo di vestirsi e si è introdotto nell’edificio dove appena entrato sente dei rumori che provengono dal piano superiore, come se qualcuno stesso sfogliando delle carte.

Salite le scale interne, nota, adagiate sul pianerottolo, un paio di scarpe e uno zaino che non gli appartenevano e quindi resosi conto che c'era qualcuno chiama il 112. Durante l’attesa, però, sente che una serranda di una delle finestre che si affaccia su via Fratelli Rosselli, si apre e quindi decide di intervenire notando che la porta/finestra spalancata e nell’affacciarsi vede un giovane sul cornicione esterno, vestito di scuro, che lo fissa e continua a muoversi cercando di aggirare il palazzo.

Sceso al piano inferiore ha vistoil giovane, già in strada, che scappava zoppicando sicuramente perché si era fatto male lanciandosi dal secondo piano. Lì è giunto anche il Radiomobile di Firenze alla ricerca del fuggitivo. Qualche ora dopo è stato trovato in una struttura sanitaria di Firenze, dove era giunto in ambulanza in quanto a seguito del salto che aveva fatto, circa 6 metri, si era procurato la lesione del bacino che a caldo non aveva accusato.

Lo stesso è stato identificato e deferito alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato.