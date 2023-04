Progetto 'Resistenza', il 25 aprile colpisce il cuore dei ragazzi

Si è svolta in piazza della Signoria la commemorazione del 25 aprile alla presenza del Sindaco Dario Nardella e delle massime autorità. All’evento ha preso parte anche la consigliera della Città Metropolitana di Firenze, delegata alla formazione Patrizia Bonanni con una delegazione di studenti coinvolti nel Progetto Resistenza con il sostegno dell’Istituto storico della Resistenza.

Hanno partecipato studenti dal Liceo Galileo accompagnati dal Prof. Andrea Gallo; Liceo Scientifico Enriquez di Castelfiorentino accompagnati dal Prof. Roberto Gasperoni; l’Istituto ISIS Leonardo da Vinci di Firenze accompagnati dalla Prof.ssa Maria Grazia Pugliese e dall’Istituto Sassetti Peruzzi con la Prof.ssa Angela Bianco.

“Sono onorata di aver accompagnato i ragazzi delle quinte superiori in questa commemorazione così importante - sottolinea la consigliera Bonanni - L’invito del Sindaco di Firenze Dario Nardella è stato raccolto con una partecipazione straordinaria. Cinquanta in tutto la delegazione degli studenti, accompagnati dai loro insegnanti. Emozionante leggere negli sguardi dei ragazzi il loro coinvolgimento in tutte le fasi del cerimoniale. Particolarmente toccante l’intervento sull’arengario di Palazzo Vecchio, che credo rimarrà scolpito nei loro cuori, di una ristretta delegazione composta dalla studentessa Miriam Mori del liceo Galileo e degli studenti del Sassetti Peruzzi Filippo Bartalesi e Diego Fernando Ramirez Hernandes”.

“E' stata una grande opportunità – conclude Bonanni - per rendere gli studenti di oggi e gli uomini e donne di domani, protagonisti di una trasmissione della conoscenza storica della guerra e della Resistenza ai coetanei e alla cittadinanza in questa fase di passaggio fra la 'fine dei testimoni' e l’80° anniversario della Liberazione, a partire dalla concretezza del vissuto del proprio territorio".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze