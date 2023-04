A Pontedera i carabinieri, hanno tratto in arresto una persona, in esecuzione di un ordine di carcerazione. Nello specifico, la persona arrestata è risultata destinataria del menzionato provvedimento, emesso, dall’Autorità Giudiziaria pisana, a conclusione di una vicenda giudiziaria inerente una ricettazione commessa nell’anno 2019, in un comune della provincia di Pisa. Dovrà scontare un anno ai domiciliari.