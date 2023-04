Sorpreso a rubare in un camper, un arresto a Firenze

Un altro arresto a Firenze, in manette anche stavolta una persona sorpresa a rubare in un mezzo. Nel pomeriggio di martedì 25 aprile un 51enne di origini algerine è stato visto mentre si intrufolava in un camper di un turista tedesco, parcheggiato in via delle Porte Sante.

Il camper non aveva l'allarme ma un passante ha notato tutto e chiamato i carabinieri. Quando il 51enne ha visto i militari, ha provato a fuggire ma è stato bloccato subito.

Perquisito, è stato trovato in possesso dell’arnese utilizzato per la forzatura del finestrino, ovvero un uncino di metallo appositamente sagomato. L'uomo è risultato essere già stato denunciato per reati analoghi. Dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato, sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata.