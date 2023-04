Teatro amatoriale, al via la campagna abbonamenti a Certaldo

Parte oggi, mercoledì 26 aprile, la campagna di abbonamenti per la stagione 2023 di “Chi è di scena?”, la rassegna di teatro amatoriale che una volta prendeva il nome di “Maggio amatoriale” e che si terrà al Multisala Boccaccio di Certaldo a maggio e a ottobre prossimi.

Chi desidera abbonarsi ha la possibilità acquistare un biglietto per tutti i sei spettacoli del cartellone al costo di 40 euro, oppure 35 euro se si è Soci Coop o soci Chianti Mutua (risparmiando ben 14 euro nel primo caso e 19 euro nel secondo). Oltre al notevole risparmio, chi si abbona può inoltre scegliere il proprio posto e conservarlo per tutti i giorni degli spettacoli.

Dal 3 maggio sarà possibile comprare anche i singoli biglietti al costo di 9 euro ciascuno (ridotto 8 euro).

Questo il programma completo della rassegna: mercoledì 10 maggio Ipotesi teatrale presenta Tic Doc; mercoledì 17 maggio I Ragazzi di Guazza Borrana presenta College; mercoledì 24 maggio la Scuola di Teatro Polis propone Pillole; mercoledì 4 ottobre La Porta Al Sole va in scena con Le forche caudine; mercoledì 11 ottobre I Pochi e Nemmen Tanto Boni si esibisce invece con Il vedovo allegro; mercoledì 18 ottobre la compagnia I Cettardini chiude la rassegna con Tutti dentro…o quasi.

È possibile acquistare gli abbonamenti fino alla data del primo spettacolo in cartellone presso il Teatro Boccaccio in Via del Castello 2, a Certaldo, in orario di apertura del cinema.

Per informazioni: 0571 664778 - www.multisalaboccaccio.it

L’iniziativa è organizzata e coordinata dal Comune di Certaldo in collaborazione con la società GrandeSchermo.

Fonte: Ufficio Stampa