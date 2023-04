Torna il Forum Acqua di Legambiente: focus su siccità e agricoltura

Legambiente Toscana riapre il dibattito sulla gestione sostenibile delle risorse idriche con la seconda edizione del Forum Acqua, con focus su siccità ed agricoltura. Venerdì 28 aprile, nella sala Vasariana, in Piazza del Praticino ad Arezzo, torna la giornata di approfondimento a partire dalle ore 9 fino al primo pomeriggio. Il dibattito si svilupperà con oltre venti ospiti che interverranno durante tre sessioni di lavoro.

"Sarà l’occasione per evidenziare le criticità e per avanzare delle proposte che riducano l’impronta idrica del settore agricolo", spiega Fausto Ferruzza presidente di Legambiente Toscana. "In questo contesto, il Forum vuole proporsi anche come vetrina per le buone pratiche volte a favorire il minor consumo d’acqua e il riuso, diffondere le colture meno "idroesigenti", ridurre le perdite, incrementare la funzionalità ecologica dei suoli agrari e la loro capacità di trattenere l’acqua", continua Federico Gasperini, direttore di Legambiente Toscana.

La prima sessione sarà dedicata a tracciare un bilancio sugli effetti della crisi climatica e della siccità. Dal punto sull’aumento delle temperature con il Consorzio Lamma, allo stato degli invasi e dei bacini idrici con l’Autorità di Distretto Appennino Settentrionale, fino alle ripercussioni su agricoltura e produzione alimentare in vista dell’estate.

In tal senso, la seconda sessione di lavoro, a partire dalle 10.15, sarà dedicata ad approfondire le possibili azioni da mettere in atto nel breve e medio periodo, da affiancare a interventi strutturali per l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura. Un dibattito con enti di ricerca come il Centro ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA) e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell'Università di Pisa (DiSAAA-a) e rappresentanti di aziende agricole come La Scoscesa di Gaiole in Chianti, che promuovono buone pratiche per la gestione dell’acqua nei terreni coltivati e l’azienda vinicola Salcheto di Montepulciano, che ha inserito il controllo dell’impronta idrica e di carbonio. Infine, la giornata di dibattito si concluderà con una tavola rotonda a partire dalle 12.30 dedicata sulla gestione idrica in agricoltura con ANBI Toscana, il Forum dei Movimenti per l’Acqua, FederBio e associazioni di categoria tra cui CIA/Agricoltori Italiani, Confagricoltura e Coldiretti.

L’accesso al Forum è gratuito con prenotazione a: info@legambientetoscana.it

Fonte: Legambiente Toscana - Ufficio stampa