Tragedia in Garfagnana, auto finisce fuori strada: muore insegnante in pensione

Tragedia questo pomeriggio sulle strade di Borgo a Mozzano, in direzione Garfagnana, per un incidente mortale sulla via Lodovica. A perdere la vita un'insegnante in pensione, Grazia Maria Tordi di 86 anni. L'auto sulla quale viaggiava, unico mezzo coinvolto, sarebbe finita fuori strada tra Diecimo e Valdottavo.

Immediatamente lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi ed era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso ma purtroppo per la donna, che nell'urto è stata sbalzata fuori dalla vettura, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine sulla dinamica, non è escluso che la donna possa essere stata colta da un malore.