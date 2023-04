Via le barriere fisiche e cognitive: Empoli Mu6ei vince due bandi Pnrr

Il Comune di Empoli è risultato vincitore di due bandi PNRR, M1C3-3, Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziati dall’Unione Europea - NextGenerationEU, Museo del Vetro, CUP C71J22000210006, e Museo della Collegiata, CUP C79I22000830007.

Complessivamente il Comune è risultato destinatario per il Sistema museale di circa di 290.000 euro per interventi legati all’accessibilità fisica e cognitiva: con parte di queste risorse viene finanziata la formazione del personale.

Tra le attività è prevista la formazione specifica del personale volta a superare ogni tipo di barriera e accogliere chiunque si affacci alla porta dei musei con una comunicazione specifica.

Il programma formativo suddiviso in tre moduli prenderà avvio domani, giovedì 27 aprile 2023 e terminerà nel mese di giugno. Si rivolge e coinvolgerà esclusivamente tutto il personale impegnato all’interno dei Musei cittadini, dalla direzione agli educatori museali, passando per chi si occupa di front e back office. La formazione, progettata e coordinata da Promo_PA Fondazione, vede la partecipazione di vari partner tra i quali il Museo Tattile Statale Omero e la sezione provinciale di Firenze dell’ENS.

«I finanziamenti PNRR rappresentano un'occasione anche nell'ambito dei servizi offerti a cittadine e cittadini - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Rendere le strutture museali più accessibili significa abbattere barriere, significa rendere la cultura a disposizione di tutti. Sono convinta che rappresenti un valore aggiunto importante per ogni sistema museale ed è quindi con grande soddisfazione che accogliamo l'avvio di questo nuovo percorso, reso possibile dall'impegno dei nostri uffici e dalla capacità dell'amministrazione di intercettare fondi europei senza i quali sarebbe stato impossibile portare avanti un progetto di questo valore».

Giulia Terreni, assessora alla Cultura del Comune di Empoli, afferma che «vincere bandi importanti, come fatto dai musei di Empoli in questa occasione, è per noi motivo di orgoglio e grande soddisfazione. In questo percorso che mette al centro la cultura, l'accessibilità e l'inclusività a trecentosessanta gradi, ruolo primario sarà dato alla formazione del personale, perché è importante dotare ogni luogo di strumenti necessari per l’accoglienza, ma è altrettanto importante avere operatori che ne conoscano le potenzialità e li sappiano usare al meglio. Per questo - continua l’assessora - la sessione di formazione prevede il coinvolgimento di tutto il personale: dalla direzione all’operatore museale del front office, a chi si occupa di comunicazione fino agli operatori didattici. Il tutto attraverso azioni che vedranno il coinvolgimento di veri esperti come Miriam Mandosi, l’ENS e Museo Omero.

Cristina Gelli, direttrice di Empoli Mu6ei, conclude evidenziando che «crediamo che la formazione sia un processo continuo che deve coinvolgere tutti i professionisti che si occupano dei musei cittadini. Ogni nuova azione progettata deve essere poi condivisa con chi quotidianamente ha a che fare con il pubblico e con i visitatori. In questo caso abbiamo messo in essere una serie di attività complesse e ognuno di noi deve padroneggiare gli strumenti per fare in modo che chiunque decida di varcare la soglia dei musei cittadini possa farlo sentendosi accolto. Noi, di conseguenza, dobbiamo essere in possesso di tutti quegli strumenti che ci consentano di rispondere alle diverse necessità. Questo lavoro, inoltre, ci sta consentendo di rivedere completamente il nostro atteggiamento con tutti, dall’accoglienza alla didattica, senza sottrarci alla valutazione dell’efficacia del lavoro svolto».

FOCUS - Il corso si terrà al Museo del Vetro e consiste in tre moduli, “Accessibilità museale: come, perché, per chi”, di otto ore sui temi appunto dell’accessibilità cognitiva e sensoriale, con una particolare attenzione alle tematiche dell’accoglienza per tutti e della progettazione partecipata. La sessione formativa sarà condotta dalla docente Miriam Mandosi. Il 28 aprile si terrà, poi, un incontro con le associazioni del territorio che si occupano di pubblici con specifiche esigenze cognitive, un momento di comunità per conoscersi e co-progettare. L’incontro intende accrescere il rapporto tra i vari professionisti e presentare il museo come spazio di ascolto, dialogo e accoglienza.

Gli altri due moduli prevedono la collaborazione con il Museo Tattile Statale Omero e la sezione provinciale di Firenze dell’ENS. Gli incontri si terranno tra il mese di maggio e quello di giugno; rispettivamente 16 e 30 ore di formazione specifica dedicata alla “Accessibilità per persone non vedenti e ipovedenti” e alla “Accessibilità per le persone sorde”.

ORARIO MUSEO – Per permettere lo svolgimento delle attività formative, il Museo del Vetro sarà chiuso al pubblico, giovedì 27 aprile 2023 per l’intera giornata e venerdì 28 aprile 2023 dalle 14 alle 19.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa