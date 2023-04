Volley, Firenze ospita la terza tappa dell'S3

Il circuito 2023 del Volley S3 continua il suo percorso attraverso le città che, nei mesi di agosto e settembre, ospiteranno i Campionati Europei di pallavolo maschile e femminile. Domani sarà piazzale Michelangelo a fare da cornice all'iniziativa, giunta al terzo appuntamento stagionale dopo Verona e Ancona.

Il Volley S3 (dove la lettera 'S' sta a indicare la parola inglese spike, 'schiacciata', principale elemento attrattivo della pallavolo, mentre il numero '3', rimanda a tre passaggi, tre giocatori e alle tre parole chiave del progetto: sport, squadra e salute) permetterà ai partecipanti di vivere un’esperienza di crescita e di apprendimento grazie all’impegno degli smart coach, affiancati da Andrea Lucchetta che è tra gli ideatori del progetto insieme ai tecnici Marco Mencarelli e Mario Barbiero. Insieme all'ex campione del mondo ci sarà Valerio Vermiglio, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene.

"Firenze sarà tappa dei prossimi campionati europei e questa è un'ottima anteprima per avvicinare tanti giovani a questo sport - ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - grandi giocatori come Lucchetta e Vermiglio saranno impegnati con gli studenti degli istituti fiorentini e i giovani giocatori delle società pallavolistiche del territorio. Per loro sarà un bel momento di aggregazione e, soprattutto, di divertimento".

Dopo Firenze il circuito 2023 toccherà poi Bari (4 maggio), per poi proseguire con Bologna (11 maggio), Torino (17 maggio), Monza (22 maggio) e Roma (26 maggio). L’ultima tappa sarà in Umbria con Perugia che accoglierà i piccoli pallavolisti mercoledì 31 maggio.