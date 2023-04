Volley, riconoscimento alla Savino Del Bene dalla Città Metropolitana di Firenze

Un riconoscimento della Città Metropolitana di Firenze è stato consegnato oggi, mercoledì 26 aprile, a una delegazione della Savino Del Bene, la squadra di Volley che ha conseguito il primo posto in un importante torneo europeo. Alla cerimonia, presenti il Sindaco Dario Nardella, che ha sottolineato "l'orgoglio della Metrocittà per il coraggio e l'intraprendenza della squadra", il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani e il consigliere delegato allo Sport Nicola Armentano che ha così commentato: “Questa targa vuole evidenziare l’orgoglio di Firenze e di tutta la comunità metropolitana nei confronti di questa bella squadra per la vittoria conseguita nel torneo Challenge Cup 2023”.

“Credo che quando si raggiungono questi risultati - chiosa Armentano rivolgendosi al presidente della Savino Volley - il merito non è soltanto delle atlete, ma anche grazie ad una organizzazione, ad una programmazione, ad una gestione che comunque deve essere oculata perché le società devono avere una congrua affidabilità, in termini di sostenibilità, di raggiungimento non solo di traguardi sportivi ma anche economici. Nella sua società, che lei oggi presiede, è tutto ben organizzato e armonizzato: quindi è la vittoria di un sistema e un invito a prendervi come esempio e soprattutto a continuare in questa strada che non deve mai interrompersi”.

"Aspettiamo di poter partecipare alle prossime partite importanti - conclude Armentano - Queste ragazze sono davvero delle grandi atlete con accato un grande team tecnico accanto e la comunità di Scandicci".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze