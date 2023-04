"Volley S3" a Firenze con Lucchetta e Vermiglio: per i baby pallavolisti la merenda di Coldiretti

Barrette di farro a km zero, latte maremma, succo di frutta contadino per il pit-stop della salute dei baby pallavolisti del circuito Volley S3 che parteciperanno alla terza tappa del tour della schiacciata che arriva domani, giovedì 27 aprile (dalle 9.00 in poi), a Firenze (FI), nella splendida cornice di Piazzale Michalengelo. Nel kit-merenda preparato da Coldiretti Toscana e Campagna Amica, partner del progetto della Federazione Italiana Pallavolo, i piccoli pallavolisti troveranno anche acqua in brik al posto delle inquinanti bottigliette di plastica, un assaggio tascabile di olio Toscano IGP ed il libretto didattico “Curiosi per Natura” per divertirsi a colorare e soprattutto imparare giocando il ciclo delle stagioni e dei prodotti da mangiare. Coldiretti e Campagna Amica saranno presenti con una postazione per distribuire i kit-merenda ai partecipanti e intrattenere i gruppi di sportivi con i cartoon dedicati al tema del latte, dell’olio extravergine, del miele e dei cereali. I prodotti sono stati forniti da Latteria Maremma, Poggio al Farro, Consorzio di Tutela dell’Olio Toscano IGP e Lunica del Mugello.

Il circuito 2023 del Volley S3 continua il suo percorso attraverso le città che, nei mesi di agosto e settembre, ospiteranno i Campionati Europei di pallavolo maschile e femminile. L’evento di Firenze, che potrà incuriosire anche i molti turisti presenti in città per il lungo ponte di aprile, vedrà ancora una volta gli smart coach impegnati con gli studenti degli istituti fiorentini e i giovani giocatori delle società pallavolistiche del territorio.

A piazzale Michelangelo non mancherà l’allegria visto che il Volley S3 coinvolgerà i giovani atleti fino a renderli protagonisti di una vera e propria festa della pallavolo: questo permetterà ai ragazzi di vivere un’esperienza di crescita e di apprendimento grazie all’impegno degli smart coach, affiancati da Andrea Lucchetta che è tra gli ideatori del progetto insieme ai tecnici Marco Mencarelli e Mario Barbiero. La presenza dell’ex campione del Mondo a cui si aggiunge Valerio Vermiglio, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene, renderà ancor più indimenticabili le giornate per i giovanissimi pallavolisti che vi parteciperanno e che si avvicineranno al mondo dello sport e, più nello specifico, alla pallavolo grazie al progetto che permetterà loro di essere proiettati immediatamente alla schiacciata abbassando la rete ed innalzando il divertimento.

Dopo Firenze il circuito 2023 toccherà poi Bari (4 maggio), per poi proseguire con Bologna (11 maggio), Torino (17 maggio), Monza (22 maggio) e Roma (26 maggio). L’ultima tappa sarà in Umbria con Perugia che accoglierà i piccoli pallavolisti mercoledì 31 maggio.