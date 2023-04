Abc, tre giovani convocati al Trofeo Sabatini

Ci sarà un bel pezzo di Abc al Trofeo “Franco Sabatini”, in programma a San Vincenzo domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio e riservato all’annata 2009. Duccio Poggesi, Pietro Matteini e Riccardo Costantini sono infatti tra i 48 atleti toscani selezionati per la manifestazione.

Gli atleti, suddivisi in quattro rappresentative (Azzurri, Bianchi, Rossi e Verdi), si sfideranno in un unico girone all’italiana, con le gare che inizieranno la mattina di domenica 30 per terminare la mattina di lunedì 1 maggio.

A Duccio, Pietro e Riccardo i complimenti e l’in bocca al lupo da parte dell’intera società Abc!

