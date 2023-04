Acque, la Rsu: "Contenzioso con Acea per la Multiutility, ripubblicizzazione non si tocca"

Lo scorso 21 aprile la RSU di Acque Spa ha incontrato l'azienda per affrontare tutte le tematiche relative a quanto previsto dall’art. 5 del CCNL.

Nel corso di tale incontro, l’azienda ha confermato la complessità della fase attuale che sta attraversando Acque Spa a seguito del riassetto societario e del contenzioso con Acea per ciò che concerne la liquidazione del partner privato.

Com’è oramai noto la vicenda del riassetto societario è dovuta alla scelta effettuata da alcuni comuni dell’ area empolese-val d’elsa di aderire al progetto Multiutility conferendo le quote azionarie di Publiservizi alla società Alia. Tale scelta è contestata da Acque Spa in quanto violerebbe una norma statutaria che impedisce il trasferimento di azioni ad altri soggetti estranei al perimetro di Acque Spa (ato2 basso Valdarno).

Questo fatto ha determinato un'azione legale rispetto alla quale il giudice dovrebbe pronunciarsi nei primi giorni di maggio.

Non è nostra intenzione entrare nel merito delle decisioni che spettano all’autorità giudiziaria ma non possiamo esimerci dall' esprimere un giudizio netto sul percorso di ripubblicizzazione intrapreso da Acque che per nessun motivo può trovare ostacoli da operazioni del genere.

E' opinione diffusa che un eventuale ingresso di Alia nella compagine azionaria di Acque Spa impedisca a quest’ultima di poter accedere ad un conferimento in house da parte dei soci pubblici qualora arrivasse a conclusione il percorso di liquidazione del partner privato che ormai si trova nella parte finale del contenzioso.

Le norme attuali infatti non consentirebbero tale conferimento per la presenza di un socio estraneo al perimetro in cui l’azienda svolge il proprio servizio.

Le Rsu di Acque spa ed Acque Servizi, insieme ai lavoratori, non consentiranno lo stravolgimento del percorso voluto dai soci pubblici volto a riportare l’azienda sotto il loro diretto controllo che garantisca una gestione totalmente pubblica.

Riteniamo che di fronte ad una tale evenienza saremmo in grado di mettere in campo tutte le iniziative di confronto e di conflitto adeguate all'importanza della questione .

Non vogliamo per il momento entrare nel merito del progetto relativo alla Multiutility, sul quale abbiamo certamente il nostro punto di vista.

Non accettiamo che l’eventuale sviluppo di tale proposta diventi ostativa del percorso intrapreso da Acque Spa per volontà di chi rappresenta i cittadini di questo territorio.

Proseguire in senso contrario starebbe a significare uno stravolgimento della più elementare forma di democrazia di rappresentanza delle comunità che hanno compiuto questa scelta.

Ciò premesso le Rsu di Acque ed Acque Servizi seguono costantemente l'evoluzione degli eventi prestando la massima attenzione all'evolversi degli eventi.

Seguiranno aggiornamenti.

Rsu Acque spa - RSU Acque Servizi