Asilo Nido gratis per il 90% delle famiglie a Poggibonsi

Sarà completamente gratuito andare al nido nel prossimo anno educativo per le famiglie con Isee fino a 35.000 euro. Per ottenere la gratuità, mensa compresa, è indispensabile che le famiglie in possesso dei requisiti presentino domanda alla Regione Toscana per la misura Nidi Gratis (nelle modalità che saranno indicate nelle prossime settimane dalla Regione stessa) oltre a richiedere il bonus Inps.

“E’ questa la bella novità con cui ci prepariamo al prossimo anno – dice l’assessore alle Politiche Educative Susanna Salvadori – Grazie alla misura Nidi Gratis della Regione Toscana, che andrà ad integrare il bonus Inps, circa il 90% delle famiglie che iscriveranno i propri bambini e le proprie bambine al nido potranno contare su un sostegno davvero importante nell’usufruire di questo servizio fondamentale”.

Concretamente infatti le famiglie con Isee fino a 35.000 euro non sosterranno alcun costo perché grazie all’intervento regionale sarà applicato uno sconto sulla retta pari alla quota che resta scoperta dal rimborso previsto con il bonus Inps. In quest’ottica la Giunta ha approvato le tariffe rimodulando la retta mensile comprensiva del costo pasto. Resta la suddivisione per reddito, con la proporzionalità anche all’interno della stesse fasce, e resta tutta la disciplina in merito alle modalità con cui applicare le riduzioni delle rette in base all’orario (pieno o ridotto), alle assenze, ai ritiri, giorni di attività nei mesi di luglio e di settembre. Ciò che cambia è la completa gratuità del servizio per chi ha un Isee fino ai 35.000 euro. “Invitiamo caldamente le famiglie a presentare l’Isee per comprendere se e in quale misura poter accedere alla misura Nidi Gratis che il nostro Comune ha accolto con grande favore perché consente di ampliare in maniera significativa l’accessibilità al nido”. A breve saranno pubblicate da parte della Regione Toscana tutte le indicazioni su come presentare domanda per accedere alla misura Nidi Gratis. “Per le famiglie con un Isee superiore ai 35.000 euro – chiude Salvadori - la valutazione in corso è quella di procedere ad abbattere anche in questo caso le rette riversando nelle fasce di reddito più alte le risorse utili che arriveranno dal MIUR. Il nostro impegno è massimo per promuovere l’accesso a questo servizio che è uno dei pilastri della conciliazione dei tempi di lavoro e di vita familiare ed è anche il primo spazio dove promuovere percorsi di inclusione e attuare politiche di contrasto alla povertà educativa e all’abbandono scolastico”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa