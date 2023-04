Redditi in aumento in Italia, buoni dati anche da Empolese Valdelsa e Cuoio

I redditi medi in Italia sono aumentati nel corso del 2021. Lo si apprende dai dati sulle denunce dei redditi presentate lo scorso anno, che mostrano una sostanziale ripresa dopo l'anno zero della pandemia Covid.

Nel dato va considerato che parliamo delle persone che hanno dichiarato i loro redditi, escludendo la grande sacca di evasione fiscale presente nel nostro paese. In più da considerare anche il rincaro delle materie prime e l'inflazione che a cavallo tra il 2022 e il 2023 ha 'pareggiato' in parte gli effetti dell'aumento del reddito.

Andiamo però a vedere i dati. Non solo in Italia, ma anche in Toscana, l'aumento è importante. E riguarda anche il piccolo comune toscano che ha il primato per il reddito medio più alto. Parliamo di Lajatico, in provincia di Pisa, passato dai 28.660 euro del 2020 ai 52.378 del 2021. I fattori che hanno portato Lajatico a questo record sono ben noti: le dimensioni ridotte e la popolazione di soli 1.275 abitanti e la presenza della famiglia di Andrea Bocelli, che oltre alle attività canore gestisce un'avviata azienda vitivinicola.

Ma nell'Empolese Valdelsa i redditi sono aumentati. Basta uno sguardo ai dati per saperlo. Empoli vede la crescita dai 20.300 euro del 2020 ai 21.727 del 2021. La città aveva retto durante l'anno della pandemia, con un calo minimo rispetto al dato del 2019 (20.701).

Montelupo Fiorentino fa di più: sale dai 20.429 ai 21.816 euro dichiarati nel 2021. Vinci supera la quota dei 20mila euro (20.664) superando anche il dato del 2019 (20.188) e del 2020 (19.494). Oltre i 20mila euro anche Cerreto Guidi (20.154) che aveva visto nel 2020 un calo importante fino ai 18.719 euro. Capraia e Limite supera i 21mila euro (21.111), nonostante un calo minimo nel 2020 (19.948) rispetto al 2019 (20.349). Fucecchio risale anch'essa a 20.487 ma non con una differenza sostanziale rispetto al pre-pandemia (20.322), dando comunque modo di aver superato il momento buio del 2020 (19.388).

Passando in Valdelsa, a Castelfiorentino il reddito tra il 2019 e il 2020 era sostanzialmente invariato (17.764 contro 17.700), ma nel 2021 si è dichiarato 18.610 euro. Certaldo sfioda i 19mila euro (18.982) mettendosi alle spalle i dati 2020 e 2019 (rispettivamente 17.926 e 17.965). Montaione torna ai livelli pre-pandemia: nel 2021 dichiara 18.171 euro, mentre nel 2019 erano 18.032 (nel 2020 si è toccato i 17.216). Va meglio a Gambassi Terme: nel 2021 le dichiarazioni dei redditi mostrano un valore medio di 18.488 euro, rispetto ai 17.594 del 2020 e i 18.112 del 2019.

Montespertoli invece mostra il suo dato migliore del triennio nel pre-pandemia. Nel 2019 sono stati dichiarati 21.024, nel 2020 1000 euro in meno e il 2021 ha fatto risollevare, ma solo di poco, il record negativo con 20.356 euro.

E nel comprensorio del cuoio? San Miniato, la più popolosa delle cittadine del Valdarno Inferiore, mostra un dato in crescita nel 2021: 21.364 euro, rispetto ai 20.235 dei 2020 e i 20.950 del 2019. Santa Croce sull'Arno riesce quasi ad arrivare al livello pre-pandemia: 21.208, contro i 21.654 del 2019 e i 20.287 del 2020. Montopoli supera tutti i dati del triennio: 20.799 euro nel 2021, contro i 19.572 del 2020 e i 20.187 del 2019. Castelfranco di Sotto ha il suo miglior risultato nel 2021: 19.417 euro nel 2021, 18.338 nel 2020 e 19.042 nel 2019. Santa Maria a Monte anch'essa ha un'ottima ripresa: 19.322 nel 2021, 18.519 nel 2020 e 19.608 nel 2019.

Elia Billero