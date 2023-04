Cameriera aggredita, un 16enne ammette il coinvolgimento

Svolta nelle indagini per l'aggressione selvaggia ai danni della cameriera 19enne Martina Mucci, avvenuta su mandato dell'ex fidanzato secondo gli inquirenti, nella notte tra il 20 e 21 febbraio.

Un 16enne stamani si è presentato con i genitori e l'avvocato in questura a Prato, rendendo dichiarazioni spontanee, affermando di aver partecipato all'aggressione. Per questo è stato denunciato e un fascicolo è stato aperto dalla procura dei minori di Firenze. La polizia era in cerca del secondo aggressore oltre al denunciato Kevin Mingoia, 21 anni, assieme all'ex fidanzato della vittima Emiliano Laurini e il 19enne Mattia Schininà, che ha fatto da tramite tra mandante e aggressori.

Oggi poi il sedicenne, nei cui confronti sembra ci fossero già alcuni sospetti, si è presentato agli inquirenti. Intanto per domani sono in programma gli interrogatori di garanzia per i tre arrestati.