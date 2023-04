Campionato Motocross, appuntamento al Santa Barbara

Il crossdromo Santa Barbara de La Serra di San Miniato, domenica prossima 30 aprile sarà capitale regionale del Motocross. Il Moto Club Pellicorse, gestore della pista sanminiatese, ospita infatti una prova del Campionato Toscano Motocross, per l’esattezza la seconda di quest’anno dopo la prova di avvio che si è svolta nell’aretino il 12 marzo scorso.

Tanti gli iscritti che sono attesi per questa due giorni all’insegna non solo dell’adrenalina tipica delle gare, ma anche dell'aggregazione rappresentando una sorta di ritrovo anche per i piloti che quasi ogni weekend si danno appuntamento sui paddock dei vari circuiti nazionali per divertirsi e praticare sano agonismo in moto.

Sul crossodromo “Santa Barbara”, punto di riferimento del motocross soprattutto in Toscana ma anche in Italia, si riaccenderanno i motori dopo la spettacolare prova che si è svolta a febbraio con gli Internazionali d’Italia, che aveva richiamato tantissimo pubblico a vedere per la prima volta in assoluto quest’anno i big della specialità.

La gara rappresenta per molte delle classi in programma, la seconda prova della stagione e tra queste, le classi MX1, MX2, 65 Cadetti e Debuttanti, 85 Senior e Junior e Primi Passi, Challenge MX1 e MX2, 125 Junior.

In campionato la situazione è ancora tutta da delinearsi stabilmente, ma le indicazioni provvisorie vedono questo ordine. Tra gli Expert MX1 è Marco Pioli in testa al campionato dopo l’affermazione in entrambe le manche disputate nella precedente prova. Lo seguono Donnini e Cherubini. Sempre in categoria MX1 ma Fast, Lorenzo Cucini guida la graduatoria con le due precedenti manche dominate davanti a Lazzeri e Cicogni. Ancora per la MX1 stavolta Rider, Manuele Poli è in testa davanti a Borgioli e Maestrini.

La categoria MX2 vede capolista in classe Expert con due manche vinte Francesco Ranieri, davanti a Ciani e Gonnelli, mentre in classe Fast Nicola Salvini prevale sugli inseguitori Cipriani e Cape. Marco Giannini è l’esponente principale della classe Rider, davanti a Bigozzi e Pieri. Infine, sempre per la MX2, Francesco Bassi è in testa su Iacopi nella Elite.

Grandi sfide anche nel comparto Junior 125, dove Simone Mancini vanta due vittorie di manche davanti al rappresentante locale Samuele Mecchi (MC Pellicorse), Davide Brandini e l’altro pilota locale Gabriele Barbieri (MC Pellicorse).

I più giovani del minicross 85 Senior vedono al comando Andrea Uccellini con due vittorie parziali su Orsi e Alamanni, mentre nella Junior 85 in graduatoria spicca il nome di Federico Sartini, che anticipa Mescolini e Montagni ma tutti con lo stesso ricavato.

Ancora Minicross, stavolta Cadetti, con Nicolas Baldini al comando, con due manche vinte, davanti a Finocchiaro e Masi. Infine i Debuttanti, che vedono capeggiare Giulio Giomi su Santi.

Ma l’attenzione sarà anche per i numerosi piloti della zona e quelli iscritti al Moto Club Pellicorse che potranno contare sul sostegno del pubblico locale sfruttando questa importante occasione per fare un balzo in graduatoria mettendosi in luce.

Ancora più accessibile il prezzo dei biglietti di ingresso della domenica, in vendita presso il circuito come biglietto unico a € 5.

Il programma, concentrato nella giornata di domenica 30 aprile, si aprirà con i piloti in pista per le prove libere e subito dopo le cronometrate a partire dalle ore 8:15. Mentre dalle 10:45 si abbasseranno i cancelli per disputare la sequenza delle manche decisive che si protrarrà fino al pomeriggio.

Classifiche di campionato



65 Cadetti: 1. 100 BALDINI NICOLAS punti 500; 2. 27 FINOCCHIARO MATTEO 420; 3. 72 MASI FLAVIO 340; 4. 927 COLLURA LORENZO 280; 5. 76 GARFAGNOLI LORIS 230; 6. 28 DELLO SBARBA ALICE 220; 7. 309 CORRADO GIOVANNA 200; 8. 15 LAMBERTI ANDREA 190; 9. 223 PECCIARELLI ETTORE 165; 10. 63 GUERRINI ALEX 85.

65 Debuttanti: 1. 99 GIOMI GIULIO 500; 2. 162 SANTI COSIMO 0.

85 Senior: 1. 353 UCCELLINI ANDREA 500; 2. 909 ORSI FABRIZIO 420; 3. 333 ALAMANNI ENEA 340; 4. 4 CATARSI TIZIANO 280; 5. 19 FANTONI ELIA 240; 6. 191 BRANDINI SAMUELE 210; 7. 306 AGLIETTI LAPO 200; 8. 990 CIACCIO GIULIO 190; 9. 122 PARDI GABRIELE 165; 10. 10 CAMBI MATTIA 165; 11. 120 PANCHETTI CARLOTTA 154; 12. 21 MASI VALENTINO 146; 13. 20 BARSOTTELLI LUIS LEON 146; 14. 79 GRIFONI DAVIDE 140; 15. 199 FIORENZA SANCHEZ ERIC 134; 16. 109 COSIMI FRANCESCO 134: 17. 579 PRATESI ANGEL 128; 18. 110 SIRBU RAUL 63.

85 Junior: 1. 226 SARTINI FEDERICO 420; 2. 38 MESCOLINI RICCARDO 420; 3. 23 MONTAGNI LORENZO 420;4. 56 CALVANI GIACOMO 280; 5. 911 BALDI THOMAS 240; 6. 270 PANCHETTI DUCCIO 220; 7. 6 MINUCCI MANFREDI 190; 8. 212 PISTOLOZZI MATTIA 185; 9. 88 CATALANO LORENZO 175; 10. 132 CINGANO GABRIELE 160; 11. 207 FUSCO EDOARDO 154; 12. 192 BURBUI PIETRO 146; 13. 293 ZACCHEI EDOARDO 144; 14. 287 LUCCHESI LAPO 142; 15. 174 CONSEGNI KRISTIAN 0.

125 Junior: 1. 197 MANCINI SIMONE 500; 2. 511 MECCHI SAMUELE 380; 3. 146 BRANDINI DAVIDE 330; 4. 237 BARBIERI GABRIELE 290; 5. 321 TRAVERSINI ALESSANDRO 250; 6. 335 GERLINI LUCA 210; 7. 7 MANNINI NICCOLO’ 199; 8. 999 ALAMANNI ELIA 180; 9. 278 DI PIETRO ALESSANDRO MARIA 177; 10. 9 BARTALUCCI FRANCESCO 170; 11. 35 NAPOLITANO GABRIELE 160; 12. 23 FRANCALANCI AYRTON 151; 13. 179 VANNELLI GABRIELE 144; 14. 235 DIONISI BERNARDO 140; 15. 242 FAILLI ALESSIO 138; 16. 497 MORELLI FILIPPO 136; 17. 513 BIANCHETTI TOMMASO 127; 18. 207 PESUCCI THOMAS 126; 19. 399 BETTI ANDREA 123; 20. 915 MACINI ASIA 121; 21. 259 LUCCHESI DENNY 68; 22. 312 CERONI ALESSANDRO FRANCESCO 63; 23. 313 PAOLUCCI NICOLO` 0.

MX1 Expert: 1. 19 PIOLI MARCO 500; 2. 269 DONNINI ORSO MARIA 420; 3. 755 CHERUBINI CHRISTIAN 340.

MX1 Fast: 1. 555 CUCINI LORENZO 500; 2. 115 LAZZERI LEONARDO 420; 3. 4 CICOGNI ANDREA 310; 4. 109 CENCIONI RICCARDO 310.

MX1 Rider: 1. 283 POLI MANUELE 460; 2. 477 BORGIOLI CLAUDIO 420; 3. 311 MAESTRINI TOMMASO 380; 4. 291 SEMBOLONI ALESSANDRO 0.

MX2 Expert: 1. 937 RANIERI FRANCESCO 500; 2. 351 CIANI GIACOMO 420; 3. 193 GONNELLI SIMONE 310; 4. 296 DONNINI GIANMARIA 310; 5. 97 PACINI LORENZO 230; 6. 927 PAOLINI FEDERICO 210; 7. 100 PARADISI FORTUNATO CARMELO 197; 8. 58 SIRENO FRANCESCO 190; 9. 54 DE PAOLA MATTEO 165; 10. 27 BATANI EMANUELE 165; 11. 28 GALVAGNO ELISA 90.

MX2 Fast: 1. 79 SALVINI NICOLA 460; 2. 921 CIPRIANI ANDREA 420; 3. 323 CAPE TOMMASO 350; 4. 373 RAGAZZINI GIACOMO 250; 5. 213 COLANGELO MATTEO 240; 6. 636 GERLINI LUIGI 210; 7. 34 FABBRI IACOPO 170.

MX2 Rider: 1. 383 GIANNINI MARCO 460; 2. 3 BIGOZZI TEO 420; 3. 424 PIERI NICCOLO' 350; 4. 37 CERONE NICCOLO' 260; 5. 830 SCAVO MATTEO 230; 6. 823 MAGOZZI NICOLA 220; 7. 38 ALIBONI NICCOLO' 220; 8. 52 NINCI ANDREA 200 260; 9. 793 BAGNI LORENZO 180; 10. 772 CROCINI SENIO 170.

MX2 Elite: 1. 31 BASSI FRANCESCO 460; 2. 371 IACOPI MANUEL 250.

Fonte: Ufficio Stampa