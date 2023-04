Chiusura in attivo per il bilancio 2022. Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione

Chiusura in attivo per il bilancio 2022 del Comune di Capannori che fa registrare un risultato di amministrazione di oltre 26 milioni di euro ed un avanzo di competenza di circa 10 milioni di euro. E' quanto emerge dal rendiconto della gestione 2022 illustrato ieri (mercoledì) dall'assessore al bilancio e alle finanze, Ilaria Carmassi, al consiglio comunale e approvato con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell'opposizione. Il rendiconto della gestione 2022 fa inoltre registrare un consistente avanzo, pari a circa 2 milioni e 400 mila euro, che sarà utilizzato per investimenti sul territorio ed un avanzo libero di circa 1 milione e 500 mila euro.

L’approvazione del rendiconto 2022 giunge dopo che sono state risolte le questioni sollevate dalla Corte dei Conti che, con la pronuncia finale di metà aprile, ha rilevato l’idoneità dei provvedimenti correttivi adottati dall’ente a rimuovere le segnalazioni tecniche inizialmente sollevate. La Corte dei Conti ha infatti confermato la correttezza delle misure adottate dal Comune dopo l’importante opera di riaccertamento dei residui al 2022 e ha confermato la regolarità dei risultati di amministrazione riapprovati dall’ente e già oggetto di verifica, nonché l’efficacia delle risposte fornite dal Comune in merito alle imprecisioni tecniche segnalate con la pronuncia iniziale.

Il risultato di amministrazione 2022 si compone di una parte accantonata pari ad oltre 13 milioni di euro e di una parte vincolata che ammonta a circa 8 milioni di euro. Il rendiconto di bilancio 2022 si caratterizza per alcuni aspetti particolarmente positivi. Non è stato infatti sforato alcun parametro di deficitarietà e l'ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria. E’ inoltre diminuito l’indebitamento dell’ente, pari a circa il 2%, abbondantemente al di sotto della soglia del 10% prevista dalla legge. Altro aspetto importante è l’azzeramento dei ritardi nei pagamenti dei fornitori dell’ente. Da un recente monitoraggio effettuato sulla piattaforma del Ministero (che controlla i pagamenti delle fatture di tutti gli enti locali) è stato certificato che tutte le fatture nel corso del 2022 sono state pagate rispettando la media dei tempi stabiliti, ovvero 30 giorni dal momento in cui il Comune riceve la fattura dai fornitori.

“Il rendiconto di gestione 2022 evidenzia un bilancio in attivo e con il pieno rispetto degli equilibri finanziari - spiega l'assessore al bilancio e alle finanze, Ilaria Carmassi -. Nel corso del 2022 abbiamo mantenuto un elevato livello dei servizi rivolti ai cittadini, sia per qualità che per progettualità, con un’attenzione particolare alle fasce più deboli. L’esercizio 2022 si chiude con un avanzo di oltre 2 milioni e 400 mila euro destinato ad investimenti, che andrà ad aggiungersi alle già cospicue risorse stanziate dal nostro ente nel 2023 per opere pubbliche sul territorio. Un avanzo risultato anche da un attento riaccertamento dei residui alla base dei provvedimenti correttivi realizzati e approvati dal consiglio comunale lo scorso 8 marzo a seguito delle osservazioni della Corte dei Conti; provvedimenti che la stessa Corte ha valutato idonei con la pronuncia finale di aprile, riconoscendo che il bilancio del Comune di Capannori è in equilibrio. Quindi, non solo sono stati adottati provvedimenti corretti e non c’è alcun buco in bilancio, ma sul 2023 abbiamo a disposizione risorse superiori al previsto che saranno impiegate a favore della comunità. Tra gli aspetti positivi del rendiconto 2022, si evidenzia che non è stato sforato alcun parametro di deficitarietà, che non abbiamo fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria e che l’indebitamento dell’ente è in continua diminuzione. Da sottolineare, infine, che siamo riusciti ad azzerrare i ritardi nei pagamenti dei fornitori che possono così contare su tempi certi di pagamento e su una maggiore liquidità, fattori importanti alla luce della non facile congiuntura economica che stiamo attraversando”.

