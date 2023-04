Cobalto dischi presenta a Liberi Tutti il progetto M/T Solo

Per una volta l'appuntamento di #LiberiTuttiLive non si è limitato ad ospitare una band, ma si è esteso alla sua etichetta per parlare di una realtà musicale in evoluzione e dalle molteplici ramificazioni.

Tutto nasce da una sera del gennaio 2021 quando i creatori di Ghost Factory decidono di avviare "Cobalto Dischi", una sua appendice che vuole valorizzare ed occuparsi esclusivamente di musica italiana, fino a che questa etichetta non è diventata completamente indipendente, guidata dal produttore Samuele Matta. Attorno a questo mondo gravitava già il progetto musicale degli M/T Solo, duo montelupino formato da Matteo Ficozzi e Tommaso Bitossi nel 2018, caratterizzato da testi che seguono i modi delle favole, autobiografici ed atmosfere contemporanee contaminate dal soul inglese ma con una matrice rock underground dei primi anni 2000.

Dopo alcuni singoli è uscito il loro "Pezzetti", sotto l'ala di Cobalto dischi e registrato al Labella Studio, di cui Matteo ci ha fatto ascoltare qualche estratto in diretta. Attualmente ci hanno raccontato di essere già al lavoro su materiale inedito in cui stanno ulteriormente sperimentando.

Il progetto è supportato dalla formazione live che vede oltre a Matteo (basso e voce) e Tommaso (Batteria), Daniele Ambrosino alle tastiere e Tommaso Casarotto alla chitarra.

Samuele Matta ci ha invece parlato di altri progetti in cantiere e delle vedute di Cobalto, orientate alla scoperta di generi diversi ma sempre puntando a una musica pop, d'impatto e fruibile per tutti, senza rinunciare alla sperimentazione.