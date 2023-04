I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 15.10 nel comune di Calenzano, in via delle Cantine, a seguito di una fuga di gas a seguito di un incidente stradale, dove una vettura ha urtato il contatore del gas. I vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza fino all’arrivo del personale specializzato per la riparazione. Una persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale dal personale sanitario.