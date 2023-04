Enzo Fabiani, fucecchiese. Un in contro in suo onore al Comune

La Città di Fucecchio, la Pro Loco della Torre, la casa editrice Erba d'Arno e la fondazione Montanelli organizzano un incontro in onore di Enzo Fabiani, poeta fucecchiese.

La giornata a lui dedicata sarà sabato 6 maggio, quando alle 11 monsignor Cristiani celebrerà una messa in sua commemorazione nella parrocchia di S. Gregorio Magno.

Alle 17, due libri verranno presentati nella sala consiliare del Comune di Fucecchio: "La via fonda" (di Fabiani) ed "Enzo Fabiani, poeta arduo e popolare" a cura di Rosa Di Benedetto Odazio.

Saranno presenti Alessio Spinelli e Daniele Cei, sindaco e assessore alla cultura del Comune di Fucecchio, nonché Roberto Pellegrini, Aldemaro Toni e Alberto Malvolti e Andrea Giuntini con le proprie letture.

Rosa Di Benedetto Odazio e Don Angelo Pellegrini, della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale interverranno con dei propri contributi.