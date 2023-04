Fermato sull'Autopalio, mostra alla polizia la patente del gemello

Fermato dalla polizia stradale, ha mostrato la patente di guida del fratello gemello. È successo vicino a Barberino Tavarnelle sull'Autopalio il 25 aprile. Protagonista un 36enne di origini dominicane residente nel Senese.

Gli esperti poliziotti si sono accorti della truffa e anche che a carico del titolare della patente c’era un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Siena. Il 36enne fermato non aveva la patente perché sospesa dalla locale Prefettura. Il risultato: auto sequestrata e denuncia per avere fornito false generalità, oltre alla contravvenzione per guida senza patente. Il 36enne è stato poi affidato ai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione per vagliare la sua posizione sul territorio nazionale.

A seguito dei riscontri è emerso che il 36enne era destinatario di un provvedimento di espulsione evidentemente violato, pertanto gli è stato revocato il permesso di soggiorno e oggi verrà accompagnato al CPR di Roma per essere espulso dal territorio nazionale.